Deutsches Raumfahrtgesetz (1/3)

In Deutschland diskutieren Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über die Notwendigkeit eines Raumfahrtgesetzes. Allerdings, aus "der Wirtschaft" kommen dabei eher wenige Stimmen, denn Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell auf die Raumfahrt ausrichten, gibt es hierzulande bisher noch nicht viele (wenn auch einige Große).

Stattdessen sind es vor allem die steuerfinanzierten Einrichtungen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die sich äußern, und daneben natürlich Parteien, Politiker und Verbände, wie etwa der Bundesverband der deutschen Industrie und ähnliche.

Ganz anders sieht die Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika aus: Klar, dort gibt es Bundesrecht, das die kommerzielle Raumfahrt regelt. Es gibt die Nasa und die US-amerikanischen Streitkräfte, die als Großkunden im Raumfahrtmarkt aktiv sind.

Und es gibt längst eine Vielzahl von Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf die Raumfahrt ausgelegt ist. SpaceX gehört dazu, ein Unternehmen, von dem schon viele gehört oder gelesen haben – aber es gibt in den USA noch viele, viele weitere Unternehmen, die bereits unterschiedliche Technologien anbieten oder gerade erst aufbauen.

Warum nicht auch in Deutschland und Europa?

Warum gibt es in Europa und in Deutschland keine vergleichbar aktive Raumfahrtbranche? Freilich, es gibt die Europäische Raumfahrtagentur (European Space Agency, ESA) und das Raumfahrtprogramm der Europäischen Union. In Deutschland forschen fleißig seit Jahrzehnten das DLR und andere Institutionen. Eine Reihe großer Unternehmen sind als Hersteller von Geräten und Technik ebenfalls sehr engagiert, und es gibt auch einige kleinere Unternehmen und Neugründungen.

Aber seien wir ehrlich – im Vergleich zur Raumfahrt in den USA und den dortigen Arbeitsergebnissen ist alles, was hierzulande stattfindet, noch recht wenig. Und das, obwohl sich Viele (oder vielleicht sogar die Meisten) einig sind, dass die Raumfahrt in der Zukunft noch erheblich an Bedeutung gewinnen wird.

Manche sind der Meinung, die eigentliche Ursache dafür, dass es auf dieser Seite des Atlantiks keine aufstrebende Raumfahrtbranche gebe, liege am Mangel an Unternehmertum. In Europa und gerade auch in Deutschland gebe es viel zu wenig Menschen, die als Unternehmer aktiv seien, und deshalb auch zu wenig Unternehmen, die sich auf die Raumfahrt spezialisieren.

Dieser Mangel an Unternehmertum habe kulturelle Gründe, sei aber auch durch den allgemeinen Rechtsrahmen forciert: In Deutschland (aber auch in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten) sei die Abgaben- und Steuerlast viel zu hoch; im Durchschnitt nehme der Staat dem einzelnen Menschen weit mehr als die Hälfte seines Einkommens weg, da bleibe zu wenig übrig, als dass Investitionen in den Aufbau eigener Unternehmen möglich wären.

Viele weitere Aspekte träten hinzu, es gebe zu viele Genehmigungserfordernisse (Verbote mit Erlaubnisvorbehalt) und andere Auflagen und Anforderungen, die Projekte zeit- und kostenaufwändig machten und aufhalten könnten. Schließlich würden den Unternehmern, wenn ihre Projekt trotz allen Bemühens scheitern sollten, im Rahmen des Insolvenzrechts und anderer Rechtsvorschriften häufig Strafen und andere Sanktionen drohen.

Wer wagt, gewinnt – das gelte so in Deutschland (und wohl auch ansonsten in Europa) leider gar nicht. Die Anstrengungen und Risiken des Unternehmertums seien unter diesen Umständen für die meisten Menschen, gerade auch für Akademiker, überwiegend abschreckend.

Wer das so sieht, der könnte Zweifel am Nutzen eines Raumfahrtgesetzes für Deutschland haben. Ein Raumfahrtgesetz kann kaum den gesamten allgemeinen Rechtsrahmen verändern, der sich aus den vielfältigen Bestimmungen der Steuergesetze, Sozialgesetze, des Arbeitsrechts und den vielfältigen anderen, vor allem öffentlich-rechtlichen Bestimmungen (Umweltrecht, Baurecht – die Liste ist lang) ergibt. Auch ansonsten lässt sich eine Kultur, in der Unternehmertum erstrebenswert ist, schwerlich per Raumfahrtgesetz einführen.

Was ein Raumfahrtgesetz bewirken kann

Andere Stimmen halten aber kräftig dagegen und weisen auf die vielfältigen Aspekte hin, die sich mit einem Raumfahrtgesetz würden regeln lassen. Es fehle hierzulande an einem verlässlichen Rechtsrahmen, der die Raumfahrt ermöglichen und Rechtsklarheit und -sicherheit für Unternehmen und andere Akteure biete. Ohne ein Raumfahrtgesetz sei die Investition in Raumfahrttechnologie für viele Stellen zu risikoreich und unsicher.

Noch dazu könne ein Raumfahrtgesetz zumindest stellenweise die Hürden, die sich aus anderen (gleichrangigen) Gesetzen anderenfalls ergäben, beseitigen. Außerdem müsse die öffentliche Hand erheblich mehr Geld zur Verfügung stellen als bisher, und in Deutschland biete ein neues Raumfahrtgesetz dafür den passenden Rahmen.

Schließlich sei es mittels eines Raumfahrtgesetzes möglich, den Staat als Großkunden zu positionieren, der im zivilen Bereich, aber auch für Verteidigungszwecke die Raumfahrt nutze und dafür Aufträge an Unternehmen vergebe oder deren Technologien kaufe.

Alle diese Punkte haben Einiges für sich, zumal sich nicht von der Hand weisen lässt, dass Veränderungen stückweise erkämpft werden. Vielleicht hilft schließlich auch der Vergleich mit der Luftfahrt, denn obwohl es sich bei der Luftfahrt um eine engmaschig regulierte Wirtschaftsbranche handelt, gibt es gerade in Deutschland immer noch vergleichsweise viele Unternehmen, die Luftfahrzeuge entwickeln, herstellen, instandhalten und betreiben, und die Luftfahrt ist eine in der Breite allgemein zugängliche Technologie.

Ein klug gestaltetes Raumfahrtgesetz für Deutschland bietet deshalb gewiss die Möglichkeit, der Raumfahrt als Wirtschaftsbranche weiteren kräftigen Anschub zu geben. Auch die Schnittstellen zu europäischen Institutionen lassen sich berücksichtigen. Und last but not least wird es sicher helfen können, die Notwendigkeit der Raumfahrt in der Breite zu erklären und zu bewerben.

Ist Raumfahrt nicht auch Luftfahrt?

Der Vergleich mit der Luftfahrt führt sogleich zur ersten Frage: Ist nicht die Raumfahrt notwendigerweise immer auch Luftfahrt? Ein Raumfahrzeug muss den Luftraum durchqueren, um den erdnahen Orbit zu erreichen und gegebenenfalls von dort aus noch weiter ins All vorzudringen.

Es ist aber nicht eine Frage der Logik oder der Physik, sondern eine Frage der Rechtslage, was genau von den Luftfahrtvorschriften als "Luftfahrt" erfasst wird und was nicht. Die Luftfahrt-Grundverordnung der Europäischen Union beispielsweise (das ist die Verordnung (EU) Nr. 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates) definiert in Artikel drei Nummer 28:

"'Luftfahrzeug' bezeichnet jede Maschine, die sich aufgrund von Reaktionen der Luft, mit Ausnahme von Reaktionen der Luft gegenüber der Erdoberfläche, in der Atmosphäre halten kann;"

Geht es nur nach dieser Begriffsbestimmung, dann kann ein Raumfahrzeug auch ein Luftfahrzeug sein, je nachdem, was für ein Antriebssystem es nutzt (und das kann sogar während verschiedener Flugphasen unterschiedlich sein – dann wäre es gegebenenfalls phasenweise auch ein Luftfahrzeug, phasenweise aber nicht).

Teil zwei und drei der Serie werden sich mit dieser und verwandten Rechtsfragen noch beschäftigen, zumal der Vergleich mit dem Luftfahrtrecht der Europäischen Union bei der Erarbeitung von Raumfahrtvorschriften in jedem Fall helfen kann. Andererseits beinhalten der Vertrag über die Europäische Union und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union einige Sonderregeln für die Raumfahrt, nach denen die Europäische Union nicht einfach dieselben Kompetenzen beanspruchen kann wie für die Luftfahrt.

Das deutsche Luftverkehrsgesetz geht gegenwärtig einen anderen Weg und regelt in § 1 Abs. 2 Satz 2:

"Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper gelten als Luftfahrzeuge, solange sie sich im Luftraum befinden."

Danach ist schon einmal klar: Nach aktueller Rechtslage darf in Deutschland niemand "einfach so" vom Garten aus ein Raumfahrzeug oder eine Rakete starten. Die Folgefragen sind dann offensichtlich: Unter welchen Umständen wäre das erlaubt, und was kann ein Raumfahrtgesetz dabei verbessern? Seien Sie gespannt auf Teil zwei und Teil drei dieser Mini-Serie.