Deutscher Luftverkehr ist im Aufwind – und hinkt doch hinterher

Obwohl der August für die deutsche Luftfahrtbranche der beste Monat seit der Pandemie war, liegt die Recovery-Rate immer noch mehr als zehn Prozent unter dem europäischen Durchschnitt. Die hohen Ticketpreise und Standortkosten hindern die Luftfahrt in Deutschland an einer besseren Erholung.

Passagiere beobachten am Flughafen ein startendes Flugzeug in der Dämmerung.

Für die deutsche Luftfahrt war der August dank des Sommerreiseverkehrs der beste Monat seit der Corona-Pandemie 2020. Die deutschen Flughäfen verzeichneten 20,56 Millionen an- und abfliegende Passagiere und damit rund 90.000 mehr als im Juli, wie der Branchenverband ADV mitteilte.

Das Fluggastaufkommen kletterte dabei auf 83,5 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 "und erreichte damit den besten Wert nach der Pandemie".

Diese sogenannte Recovery-Rate liegt jedoch um mehr als zehn Prozent unter dem europäischen Durchschnitt und signalisiert, dass die Luftfahrt in Deutschland bei der Aufholjagd nach Corona deutlich hinterherhinkt. "Hohe Ticketpreise und hohe Standortkosten verhindern eine bessere Erholung", erklärte der Flughafenverband.

Die drei Bereiche entwickeln sich weiter sehr unterschiedlich. Im innerdeutschen Luftverkehr ließ die Nachfrage im August – mit einem Rückgang der Fluggäste um 220.000 zum Juli – deutlich nach. "Zum Vorkrisenniveau fehlen knapp die Hälfte der Passagiere."

Deutschland "am unteren Ende" in Europa

Im Europa-Verkehr gab es 14,85 Millionen Fluggäste. Dies sind 89,2 Prozent des Vorkrisenniveaus und der höchste Stand seit Corona. Die Nachfrage bei Interkontinentalflügen stieg um rund 19 Prozent auf 3,76 Millionen Passagiere. Dies bedeutet 87,5 Prozent der Fluggäste vom August 2019.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden an deutschen Flughäfen 128,76 Millionen Reisende gezählt. "Während in ganz Europa bereits neun von zehn Passagieren zurück sind, erreicht die deutsche Recovery-Rate einen Wert von 76,8 Prozent gegenüber Januar bis August 2019", erklärte der ADV.

Trotz des positiven Trends liege Deutschland damit wie bisher "am unteren Ende der großen europäischen Luftverkehrsmärkte".