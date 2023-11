Deutsche USC erhält Genehmigung für Passagierflüge in die USA

Die junge deutsche Charter- und Frachtfluggesellschaft USC darf wie geplant Passagierflüge in die USA aufnehmen. Die Fluggesellschaft wurde unvorhergesehen zum Mittelpunkt zwischen den Streitigkeiten von Jetblue mit der niederländischen Regierung – die Genehmigung der Flüge galt zuletzt als unsicher.

Die Charter- und Frachtfluggesellschaft Universal Sky Carrier (USC) darf Passagierflüge in die USA aufnehmen. Das US-Verkehrsministerium erteilte die entsprechende Genehmigung für Charter-Passagierflüge, wie der Website des Ministeriums zu entnehmen ist.

Zuletzt gab es Zweifel, dass USC die Genehmigung der US-Amerikaner erhalten würde. Die junge deutsche Fluggesellschaft geriet ins Fadenkreuz der Streitigkeiten zwischen den USA und Europa, vornehmlich von Jetblue mit der niederländischen Regierung geführt.

Dem vorangegangen war die Entscheidung des Slot-Koordinators ACNL, Fluggesellschaften ohne Großvaterrechte am Amsterdamer Flughafen keine Slots mehr für den Sommer 2024 zu gewähren. Jetblue erhält mit dieser Entscheidung keine Slots mehr für Flüge nach Schiphol – die US-amerikanische Fluggesellschaft nahm Amsterdam erst kürzlich ins Streckennetz auf.

Jetblue verlangte unter anderem, dass das US-Verkehrsministerium den Antrag neuer europäischer Anbieter, nach Amerika zu fliegen, ablehnen soll. Das betraf konkret die neue deutsche Charterfluggesellschaft USC.

Start mit Airbus A340-300

USC verfügt bereits über eine Ausnahmegenehmigung der US-Aufsichtsbehörde für Charterflüge zur Beförderung von Fracht und Post im Rahmen des Open-Skies-Abkommens zwischen Europa und den USA.

Die Fluggesellschaft hat am 14. August vom Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) für den Betrieb von Flugzeugen des Typs Airbus A340-300 erhalten. USC verfügt über einen Jet, der zuvor von South African Airways betrieben wurde. Das Flugzeug wurde am 5. September in Dienst gestellt.

Derzeit wartet das einzige andere Flugzeug, ein A340-600, auf die Auslieferung – ebenfalls durch South African Airways. Der südafrikanische Flag-Carrier beabsichtigt, drei weitere A340-300 und vier weitere A340-600 an USC zu verkaufen.