Deutsche Telekom plant 5G-Mobilfunk am BER

Noch 2020 will die Deutsche Telekom 5G an der ersten von 19 Mobilfunkzellen am Flughafen Berlin Brandenburg aktivieren, wie Computerbase berichtet. Das zusätzliche Angebot kommt schneller als erwartet. Nutzern wird maximal 1 GBit/s zur Verfügung stehen. Der gesamte Anlage selbst ist mit 2 x 100 GBit/s angebunden.