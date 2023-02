Deutsche sind bei der Reiseplanung sehr technikskeptisch

Für die eigene strategische Ausrichtung hat Amadeus zum dritten Mal eine Studie in Auftrag gegeben, die einen Blick auf den Reisenden der Zukunft werfen soll. Konservative Planung bleibt wichtig - vor allem in Deutschland.

Bei der Reiseplanung wollen deutsche Urlauber nur bedingt auf technische Unterstützung setzen. Das geht aus der Studie Traveler Tribes hervor, die Northstar im Auftrag von Amadeus durchgeführt hat. Befragt wurden rund 754 Personen, die im vergangenen Jahr mindestens einmal international verreist sind und dies auch in den nächsten drei Jahren planen.

Die gesamte Studie ist jedoch nicht auf Deutschland beschränkt. Insgesamt wurden rund 10.000 Personen in 15 Ländern befragt. Deutschland ist das einzige Land der Studie aus dem deutschsprachigen Raum.

Mit der Studie versucht Amadeus herauszufinden, wie sich Reisende im Jahr 2033 verhalten werden. Dazu teilt Amadeus die Reisenden in verschiedene Archetypen ein. Einer dieser Typen sind die so genannten "Travel Tech-Fluencers". Das sind technikbegeisterte Reisende.

Hierzulande werden nur zwei Prozent der Reisenden dieser Kategorie zugeordnet. Weltweit sind es dagegen rund 15 Prozent, wobei Amadeus vor allem in Asien eine hohe Bereitschaft zur Nutzung von Technik bei der Reiseplanung feststellt.

Zu diesen modernen Techniken gehört beispielsweise die Nutzung von Zahlungsmitteln von Paypal über Apple Pay bis hin zum Bezahlen in virtuellen Welten oder per Kryptowährung. Immerhin 69 Prozent der "Tech-Fluencer" besitzen bereits Kryptowährungen. Interessant: Dennoch glauben nur 54 Prozent, dass sie in zehn Jahren noch Kryptowährungen nutzen werden. Es gibt also keine reine Technikgläubigkeit in der Gruppe.

Aber auch Elemente der Reisekette und -planung, wie virtuelle Vorab-Touren durch das Reiseziel oder eine starke Automatisierung an Flughäfen, etwa durch biometrisches Boarding, gehören zu den Wünschen der "Tech-Fluencer". Zudem möchte sich diese Gruppe bei der Reiseplanung von künstlicher Intelligenz unterstützen lassen.

Deutsche Kunden sind eher konservativ

Umgekehrt zeigt sich in Deutschland, dass herkömmliche Reisenplanungen auch 2033 noch nachgefragt sein wird. Amadeus klassifiziert diesen Kundentyp als "Memory Maker". Diese eher konservativen Reisenden haben kein ausgeprägtes Interesse an neuen technischen Errungenschaften und sind im Gegenteil sehr besorgt um Datenschutz und Datenweitergaben.

Die Archetypen der deutschen Reisenden im Jahr 2033 laut Amadeus. © Amadeus / Northstar

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/02/screenshot-2023-02-07-at-160145-9xZazd__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Amadeus / Northstar"} }

In Deutschland zählen immerhin 45 Prozent zu den "Memory Makers". Weltweit hingegen ist diese Gruppe ähnlich wie die "Travel Tech-Fluencer" mit 17 Prozent eher schwach vertreten. Für Reisebüros in Deutschland ist das vermutlich eine gute Nachricht, denn diese Gruppe lässt sich gerne von Spezialisten beraten.

Die restlichen Prozentpunkte verteilen sich auf die Archetypen "Excited Experientialists" und "Pioneering Pathfinders". In Deutschland ist vor allem Letzterer mit 43 Prozent außergewöhnlich stark, während sich diese beiden Gruppen weltweit nicht viel nehmen.

Bei der ersten Gruppe handelt es sich um spontane Selbstorganisatoren mit einer gewissen Technikaffinität, während die "Pfadfinder" bereit sind, für nachhaltigeres Reisen mehr zu bezahlen.

Insgesamt sind technikskeptische Reisende in Deutschland im weltweiten Vergleich sehr häufig anzutreffen, was laut Amadeus eine Herausforderung für die Reisebranche darstellt. Es gelte, Vertrauen in die Technik zu schaffen.