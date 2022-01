Kurzmeldung Deutsche Do 228 an bangladeschische Navy ausgeliefert

General Atomics AeroTec Systems (GA-ATS) hat die erste in Eigenregie hergestellte Dornier Do 228 an die Navy von Bangladesh ausgeliefert. Ende 2021 übernahm die bangladeschische Regierung die Maschine, wie der deutsche Flugzeughersteller aus Oberpfaffenhofen bekannt gab.