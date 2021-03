Deutsche Crews der Ryanair-Gruppe weiter ohne Kurzarbeitergeld

Billigflieger Ryanair und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit fordern in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Crews in Deutschland Kurzarbeitergeld erhalten. Die deutschen Behörden bezweifeln aber, dass Malta Air in Deutschland einen Flugbetrieb unterhält.