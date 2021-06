Deutsche Bahn verspricht lückenlosen Mobilfunkempfang ab 2026

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom will die Deutsche Bahn die Lücken in der Mobilfunkversorgung schließen. Das Versprechen gilt sowohl für den Fernverkehr als auch für die Regionalbahnen. Die Bahn hofft auf neue Kunden, genau wie die Telekom.

Eine Reisende in einem Zug der Deutschen Bahn arbeitet an ihrem Laptop.

Der Mobilfunkempfang entlang der Bahntrassen in Deutschland soll deutlich verbessert werden. Das hat die Deutsche Bahn jetzt zusammen mit dem Bundesverkehrsminister und der Telekom verkündet. Ab 2026 soll es demnach einen lückenlosen Empfang geben - allerdings nur für Kunden der Deutschen Telekom und die entsprechenden WLAN-Systeme in den Zügen.

Die Hauptverkehrsstrecken, das sind laut Deutsche Bahn 7800 Kilometer, sollen bereits bis zum Jahr 2024 vollständig mit Mobilfunk abgedeckt werden. Als Geschwindigkeit werden 200 MBit/s angepeilt - pro Nutzer. Dies ist allerdings ein Maximalwert, der abhängig von der Netzlast ist.

Mehr Zeit braucht es auf weiteren 13.800 Kilometern, die als fahrgaststarke Strecken gelten. Hier werden ebenfalls 200 MBit/s als Richtwert angegeben. Der Ausbau dauert dort bis Ende 2025. Der Rest der 33.400 Kilometer werden bis in das Jahr 2026 mit Mobilfunktechnik der Deutschen Telekom ausgerüstet. Hier allerdings nur mit Geschwindigkeiten bis zu 100 MBit/s.

Strecken der Deutschen Bahn, die bis 2025/2026 flächendeckend mit Mobilfunk versorgt werden sollen. © Deutsche Bahn

Am Ende des Ausbaus verspricht sich die Deutsche Telekom, in Europa in die "Top 3 der Mobilfunkinfrastrukturen" aufzurücken. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hofft zudem auf eine Signalwirkung, dass etwa auch O2 oder Vodafone die Netze an Bahnschienen verbessern.

Die Bahn soll perspektivisch innerdeutsche Flüge ersetzen. Passagiere müssen dabei zum Teil deutlich längere Reisezeiten in Kauf nehmen. Damit die Fahrzeiten zum Arbeiten effektiv zum Arbeiten genutzt werden kann, gilt eine gute Netzabdeckung als Voraussetzung.

Planungsvorlauf und Widerstand gegen Mobilfunkmasten behindern

Die Deutsche Telekom gab auf einer gemeinsamen Pressekonferenz offen zu, dass es es derzeit noch Defizite entlang des Schienennetzes gibt, vor allem im Vergleich etwa mit der Schweiz und Österreich. In Österreich stellen etwa die ÖBB die Masten und den Glasfaseranschluss. Die Telekommunikationsunternehmen installieren dort dann nur noch ihre Technik.

Das wird die Telekom nun ebenfalls nutzen. Dafür wird der Bahnfunk GSM-R ausgetauscht, der sonst die moderne Technik stören würde. Das sind immerhin 6000 Bahn-Mobilfunkzellen, wie die Telekom angab. Zusätzlich werden Mobilfunktürme von Telekom-Konkurrenten genutzt. Dies sind noch einmal 700 Standorte, die zusätzlich ausgerüstet werden. Die Telekom wird allerdings auch selbst Hunderte neue Mobilfunkmasten installieren.

Problematisch bleiben die Genehmigungsverfahren von bis zu 18 Monaten. In den Nachbarländern sind es teils nur vier Monate. Auch gibt es vielfach Widerstand gegen Mobilfunkmasten in der Bevölkerung. Hier plädiert die Telekom für mehr Pragmatismus. Zudem will man in Zukunft Standorte veröffentlichen, an denen kein Netz aufgebaut werden kann und die Gründe genau darlegen.