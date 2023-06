Deutsche Bahn verschlechtert Service für günstige 1.-Klasse-Tickets

Bei der Deutschen Bahn ändern sich zum 11. Juni, dem kleinen Fahrplanwechsel europäischer Bahnen, die Konditionen bei günstigen Sparpreis-Tickets der 1. Klasse.

Ab diesem Datum ist beim Kauf eines 1.-Klasse-Fahrscheins der Kategorien Super-Sparpreis und Sparpreis keine Sitzplatzreservierung mehr inklusive. Da eine Zugbindung für diese Fahrkarten gilt, kann bei fehlenden Sitzplätzen auch kein anderer Zug genommen werden.

So können zukünftig Situationen entstehen, dass Fahrgäste auch in der 1. Klasse im Gang stehen müssen. Verhindern können Passagiere das nur mit einer kostenpflichtigen Sitzreservierung. Der Preis dafür liegt bei 5,90 Euro. Insbesondere bei sehr günstigen Sparpreisen, die in der 1. Klasse unter 30 Euro kosten können, ist das eine signifikante Preiserhöhung.

Aber auch bei teureren Tickets wie etwa zwischen Berlin und München, die kurzfristig als Sparpreis durchaus über 200 Euro kosten können, ist keine Reservierung mehr enthalten. Für Bahncard-Kunden, also Stammkunden, die einen Rabatt bekommen, ist die Preiserhöhung dann prozentual sogar noch deutlicher.

Es ist nicht die erste Verschlechterung für Stamm- und Premium-Kunden der Deutschen Bahn, die sich als Alternative für den innerdeutschen Flugverkehr positioniert.

Schon vor langer Zeit wurde der Lounge-Zugang für Sparpreis-Kunden der 1. Klasse abgeschafft. Vor Kurzem wurde der Lounge-Zugang zudem für Statuskunden abgeschafft, wenn diese kein Fernverkehrsticket haben.

Die Verschlechterung betraf sogar Kunden, denen für den Status noch der Lounge-Zugang für das Statusjahr versprochen wurde. Der Kundenservice der Bahn lässt nach Informationen von airliners.de verbreiten, dass die Maßnahme notwendig wurde, weil die Lounges zu voll wurden.

Neue günstige Tickets und neue internationale Verbindung

Zum Fahrplanwechsel werden für begrenzte Zeit aber auch sehr günstige Sparpreise angeboten. Auf kurzen Strecken kann der Super-Sparpreis bis Ende Juli für rund zehn Euro erworben werden. Kunden der 2. Klasse mit Deutschlandticket können zudem die Bahncard 2. Klasse bis Ende September günstiger erwerben.

Die Bahn führt zudem am 8. Juli eine Flugalternative von Frankfurt am Main nach Bordeaux ein, begrenzt das Angebot jedoch bis 26. August. Hin geht es um 6:56 Uhr mit einer Ankunft in Bordeaux um 14:35 Uhr. Der Zug fährt um 15:58 Uhr zurück und kommt kurz vor Mitternacht wieder in der Main-Metropole an. Die Verbindung wird auch von der Lufthansa täglich angeboten. Freitags und Sonntags sogar zwei Mal pro Tag.