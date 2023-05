Deutsche Bahn vermeldet deutliches Wachstum bei Auslandsreisen

Die Deutsche Bahn freut sich über eine steigende Anzahl an Auslandsreisenden auf ihren Strecken. Im Vergleich zum bisherigen Spitzenjahr 2019 sei der internationale Fernverkehr 2022 um 30 Prozent gewachsen, teilt der Konzern mit.

Über 21 Millionen Menschen hätten demnach im vergangenen Jahr die Bahn für Fahrten ins Ausland genutzt. Der Anteil der Auslandsreisen am gesamten Fernverkehr der Bahn ist aber weiter gering. Er stieg den Angaben nach aber in den vergangenen drei Jahren um drei Prozentpunkte auf 16 Prozent.

Inzwischen sind laut Bahn von Deutschland aus immerhin etwa 200 Auslandsziele direkt erreichbar. Die meisten Fahrten gehen demnach in Nachbarländer wie Frankreich und Österreich. Dennoch gibt es beim Bahnangebot über mehrere Ländergrenzen hinweg vor allem im Vergleich zum Luftverkehr noch erheblichen Nachholbedarf.

Wer von Deutschland aus beispielsweise über Frankreich nach Spanien reisen möchte, hat es mit der Bahn nach wie vor schwer. Die Fahrpläne sind nicht aufeinander abgestimmt, und die Fahrkarten müssen umständlich bei den jeweiligen Zuganbietern in den Ländern gebucht werden.

In Richtung Italien bietet die Österreichische Bundesbahn Nachtzuglinien auch von Deutschland aus an. Zudem gibt es nächtliche Direktverbindungen von Berlin über Hamburg bis nach Stockholm, die von schwedischen Bahnunternehmen angeboten werden. Die Deutsche Bahn kooperiert bei Auslandsfahrten in der Regel mit ausländischen Bahnunternehmen. So kommen im deutsch-französischen Hochgeschwindigkeitsverkehr sowohl ICE- als auch TGV-Züge zum Einsatz.