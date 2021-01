Deutsche Bahn stellt 5000 Nachwuchskräfte ein

Die Deutsche Bahn wird in diesem Jahr trotz Corona-Krise so viele Nachwuchskräfte einstellen wie noch nie. Rund 5000 Azubis und Dualstudierende will das Unternehmen an Bord holen, teilte die Bahn mit. Insgesamt soll es in diesem Jahr mindestens 18.000 Einstellungen geben.