Deutsche Bahn kündigt für Januar S-Bahn-Ausfälle am Flughafen München an

Im Januar wird der Flughafen München wieder nur eingeschränkt per S-Bahn erreichbar sein. Vor allem die S8 wird fast den halben Januar keine sinnvollen Wege bieten. An zwei Wochenende wird das Terminal sogar erneut komplett abgeschnitten.

S-Bahnhof am Flughafen Mümnchen.

Der Flughafen München wird im Januar 2024 erneut mehrfach vom S-Bahn-Netz abgehangen. Wie im vergangenen Oktober und November, werden die S-Bahnen nur bis zum Besucherpark geführt. Die Gründe sind erneut Bauarbeiten in mehreren Phasen.

Betroffen ist vor allem die S8, denn die wird als Innenstadtanbindung vom und zum Flughafen fast den halben Januar ausfallen. Die S8 fährt zwar vom 2. bis zum 12. Januar zum Flughafen. Doch zwischen Ostbahnhof und Johanneskirchen und teils Ismaning wird der Zugverkehr komplett eingestellt.

Stattdessen fahren Busse auf der Linie. Die sind allerdings voraussichtlich so langsam, dass der Weg über die S1 im Westen der Stadt eine Alternative ist. Personal und Fluggäste aus dem Osten der Stadt müssen sich auf Einschränkungen einstellen. In Bayern treffen die Einschränkungen auf das Ende der Weihnachtsferien.

Am Wochenende, das mit dem Abend des 12. Januar (Freitag) beginnt, wird die S8 zwischen Flughafen und Ostbahnhof komplett eingestellt.

S1 übernimmt Verkehr nur bis zum Besucherpark

Stattdessen fährt nur noch die S1. Diese verkehrt aber wieder nach einem Sonderfahrplan, der nur bis zum Besucherpark führt. Zwischen Besucherpark und dem Flughafen gilt es auf Busse umzusteigen. Wie gehabt, dürfte das für Fluggäste mit Koffern sehr mühselig werden, da der Besucherpark für flughafentypische Fahrgastwechsel nicht vorbereitet ist,

Von Montag früh an (15. Januar) fahren dann wieder beide S-Bahn-Linien. Die S8 bleibt aber eingeschränkt nutzbar, weil sie wieder auf einer Teilstrecke (Ostbahnhof - Johanneskirchen) eingestellt wird.

Am 19. Januar startet dann am Abend des Freitags wieder ein Bauwochenende. Die S8 fährt gar nicht zum Flughafen und die S1 nur bis zum Besucherpark. Am frühen Morgen des 22. Januar endet diese rund drei Wochen andauernde Phase der Einschränkungen.

Genaue Pläne werden noch bekannt gegeben

Fahrpläne des Ersatzkonzepts stehen noch nicht fest. Die Deutsche Bahn verweist darauf, dass diese "in Kürze" folgen sollen. Vor allem die Taktung des Rumpfverkehrs mit der S-Bahn und das Ersatzbuskonzept sind für Personal wie auch Fluggäste von besonderer Bedeutung.

Bei der letzten Sperrung hat die Deutsche Bahn auf besondere Buslinien verzichtet, die den Bedürfnissen des Flughafens gerecht werden würden. In Berlin wurden bei der Einschränkung des Flughafen Express hingegen mehrere Sonderverbindungen eingerichtet, die die Belastung für Fahrgäste etwas abmildern konnten.