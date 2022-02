Deutsche Bahn investiert Rekordsumme, von der auch Lufthansa profitiert

Mit 13,6 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn die Infrastruktur modernisieren. Damit werden weitere Voraussetzungen für den Deutschlandtakt geschaffen. Einige Bauvorhaben sind dabei auch für die geplante engere Zusammenarbeit mit der Lufthansa relevant.

Die Deutsche Bahn wird auch 2022 wieder eine große Summe in das Netz investieren, wie das Unternehmen jetzt bekannt gab. Die Bahn plant unter anderem die Sanierung von 1800 Kilometern Gleis und die Erneuerung von 400 Brücken. Dazu kommt eine Modernisierung von insgesamt 2000 Weichen und weitere Maßnahmen an 800 Haltestellen und Bahnhöfen sowie hochwasserbedingte Reparaturen.

Zum 13,6 Milliarden Euro umfassenden Programm gehören dabei sowohl regionale als auch den Fernverkehr betreffende Maßnahmen. Letztere sollen dazu beitragen, mehr Passagiere vom innerdeutschen Flugverkehr auf die Schiene zu bringen und dafür vor allem den Deutschlandtakt vorbereiten. Dieser soll ein besseres Angebot bringen und vor allem die Zeiten beim Umsteigen reduzieren.

Investiert wird aber auch in den Ausbau, wie etwa in lang geplante Projekte wie der Aus- und Neubau zwischen Karlsruhe und Basel und die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke Ulm-Wendlingen. Beide sollen mit bis zu 250 km/h befahren werden können. Die Strecke Ulm-Wendlingen wird voraussichtlich bereits Ende 2022 in den Fahrplan aufgenommen.

Beide Strecken sind für Lufthansa Express Rail relevant, da etwa Basel, Freiburg und Ulm mit einer Umsteigegarantie für Anschlussflüge in Frankfurt am Main angeboten werden.

Die Filstalbrücke im Bau © Deutsche Bahn / Jannik Walter

Wichtiger Ausbau für neue Lufthanss-Express-Rail-Verbindung

Auch die Weddeler Schleife gehört zu den Ausbaumaßnahmen. Die bisher eingleisige Verbindung zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist für die Flughafenzüge von Berlin nach Frankfurt Flughafen relevant und wird zweigleisig ausgebaut. Erste Bauarbeiten wurden bereits 2021 angegangen.

Nach dem Ende der Bauarbeiten 2023 wird dann auch die Lufthansa von dem Ausbau profitieren, der eine bessere Fahrplanstabilität bringen soll. Die Fahrten nach Berlin sind erst seit kurzem Teil von Lufthansa Express Rail. Damit wollen die beiden Konzerne ihren Kunden eine durchgängige Reisekette zum Flughafen in Frankfurt und von dort aus in die Welt bieten.

Im Lufthansa Express Rail haben die Passagiere nur ein Ticket für Bahn und Flug, werden bei Verspätungen automatisch auf die nächsten Flüge umgebucht und genießen je nach Status bei beiden Partnern Annehmlichkeiten wie Lounges und Services. Am Flughafen sollen sie schnell durch die Kontrollen geschleust werden.

Weitere Maßnahmen sollen die Kapazität auf den Schienen erhöhen. Dazu gehören Investitionen in weitere elektronische Stellwerke sowie ein Ausbau des "European Train Control System" ETCS, das Fahren in kürzeren Abständen ermöglicht. Für die anstehenden Arbeiten wird die Deutsche Bahn zudem ihr Personal für Ausbau und Instandhaltung erhöhen. Geplant sind 4800 Neueinstellungen.

Die Deutsche Bahn verstärkt zudem ihre Bemühungen, den Komfort zu erhöhen. Dazu wird unter anderem mehr in Wetterschutz investiert. Der Schwerpunkt liegt laut Deutsche Bahn bei den Knoten- und Zubringerbahnhöfen. Auch der Frankfurt Hauptbahnhof wird mit der neugestalteten B-Ebene deutlich an Komfort gewinnen. Von hier gibt es zahlreiche Verbindungen zum Flughafen der Stadt.