Deutsche Bahn führt Airline-ähnliches Statusprogramm ein

Ein ICE der Deutschen Bahn verlässt den Fernbahnhof am Flughafen von Frankfurt.

Die Deutsche Bahn stellt im Juni 2022 ihr Vielfahrerprogramm Bahnbonus um und orientiert sich dabei an anderen Programmen der Reisebranche. Künftig gibt es drei Status-Level statt einem.

Bisher reichte es bei der Bahn, innerhalb eines Jahres 2000 Bahn-Comfort-Punkte zu erreichen, um den einzigen Status-Level zu erreichen: Bahn Comfort. Ein Bahn-Comfort-Punkt entspricht dabei einem Euro Umsatz. Der Status gilt dann üblicherweise ein Jahr. Coronabedingt hat die Deutsche Bahn allerdings - ähnlich wie Fluggesellschaften und Hotels - Kulanzregelungen getroffen und extra Punkte an die Kunden verteilt.

Zum 13. Juni, also kurz nach dem kleinen Fahrplanwechsel der Bahn, gibt es nun drei Statusebenen. Diese brauchen fortan 1500, 2500 oder 6000 Punkte. Noch hat die Deutsche Bahn aber nicht die Namen der Level veröffentlicht. Auch die Vorteile der jeweiligen Ebenen will der Konzern erst später verraten. Bislang haben Status Kunden unter anderem Loungezugang, spezielle Sitzplatzkontingente und eine bevorzugte Behandlung im Bahn-Reisezentrum.

Ändert die Bahn nichts am Umsatz-Punkteverhältnis, lässt sich dennoch bereits einiges an den neuen Stufen herauslesen. So wird das höchste Level offenbar von Bahncard-100-Kunden der 1. Klasse sofort erreicht. Denn die zahlen über 7000 Euro für die Netzkarte für ganz Deutschland.

Die Gesamtnetzkarte der 2. Klasse kostet über 4000 Euro, was dann automatisch der mittleren Statusebene entsprechen sollte. Bisher gab es diese Aufteilung zwischen den Klassen der Bahncard 100 nicht. Wer nur eine Bahncard 25 oder 50 hat, für den wird es in Zukunft schwerer, den mittleren Status zu bekommen. Das niedrigste Statuslevel ist dagegen für alle einfacher zu erreichen.

In der Umstellungsphase wird aus Bahn Comfort das mittlere Level

Eine Besonderheit gibt es zur Umstellung. Jeder Kunde, die zur Umstellung einen gültigen Bahn-Comfort-Status (2000 Punkte) hat, bekommt automatisch den mittleren Status zugeteilt, der eigentlich 2500 Punkte benötigt. Da Comfort-Punkte ein Jahr Gültigkeit haben, wird es viele Kunden geben, die zur Umstellung unterhalb der 2000-Punkte-Schwelle liegen und dennoch den mittleren Status erhalten.

Der Status soll zudem nicht mehr an die Bahncard gekoppelt werden. Bisher konnte es passieren, dass bei einem unterjährigen Bahncard-Wechsel der Status verloren geht.

Da die Deutsche Bahn den Fahrgästen "viele gewohnte Vorteile" verspricht, und aus Bahn Confort das mittlere Level wird, dürften die Angebote dort den aktuellen Statusvorteilen entsprechen. Unklarheiten gibt es dagegen bei noch neu einzuführenden Vorteilen im Status darüber und natürlich auch dabei, was bei dem niedrigsten Status verloren geht.

Gleichzeitig soll sich das Programm stärker an der digitalen Nutzung orientieren. Die Bahnbonus-App wird zentraler Bestandteil des neuen Programms. Seinen Status finden Kunden auch nur noch dort. Eine spezielle Plastikkarte wird es nicht mehr geben.

Laut Angaben der Deutschen Bahn will sich das Unternehmen so stärker an dem üblichen Vorgehen anderer Teilnehmer der Reisebranche orientieren. Bei Hotelprogrammen wie auch bei den Statusprogrammen vieler Airlines ist ein abgestuftes Kundenbindungsprogramm die Regel. Das gilt insbesondere für die Netzwerkcarrier.

Die Deutsche Bahn ist bereits seit einigen Jahren dabei, ihr Angebot für Stammkunden zu überarbeiten. Insbesondere die Lounges wurden zuletzt umgebaut und erweitert. Der Umbau soll 2024 abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass die derzeit vergleichsweise komplexen Zugangsregeln zu den verschiedenen Lounges im Zuge des neuen Statusprogramms angepasst werden.