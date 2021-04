Auch die Deutsche Bahn will ihren Beschäftigten bundesweit Angebote für eine Corona-Schutzimpfung mache, teilte der Staatskonzern mit. Das Unternehmen plant eigene Impfzentren, in denen Mitarbeitende durch Betriebsärzte geimpft werden können, sobald dies möglich ist. In der vergangenen Woche hatte auch Lufthansa diesen Schritt angekündigt.