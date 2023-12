Deutsche Aircraft: Unbekannter Kunde könnte bis zu vier D328 Eco kaufen

Ein noch unbekannter Kunde will bis zu vier Exemplare der D328 Eco von Deutsche Aircraft kaufen, wie der deutsche Flugzeugbauer mitteilt. Damit will der Kunde seine alternde Turboprop-Flotte ersetzen. Deutsche Aircraft zeigt sich stolz und bestätigt mit Blick auf den Bedarf an modernen Turboprops.