Deutsche Aircraft startet Zulieferergipfel in Leipzig

Deutsche Aircraft hat den 2. Gipfel der Luftfahrtzulieferer in Leipzig eröffnet. Gemeinsam soll über die Umsetzungsmöglichkeiten in der Branche diskutiert und die Lieferketten der Zukunft gestaltet werden. Dabei liegt das Augenmerk auf der Produktion der D328 Eco.

Hangar in Leipzig Deutsche Aircraft bei Nacht

Die Deutsche Aircraft hat am Dienstag den 2. "Aircraft Supplier Summit" in Leipzig eröffnet. Der Gipfel bringt die führenden Zulieferer der Luftfahrtindustrie zusammen, um gemeinsam über die Umsetzungsmöglichkeiten in der Branche zu diskutieren. Dabei liegt der Fokus auf der zentralen Rolle der Beschaffung, teilt Deutsche Aircraft mit.

Das Hauptziel des Gipfels ist es, die Zukunft der Luftfahrtlieferketten zu gestalten. Dafür hat Deutsche Aircraft die Flugzeughersteller der nächsten Generation nach Leipzig eingeladen, um den technologischen Wandel in der Branche zu diskutieren und einen nachhaltigen Ansatz für die Entwicklung neuer Konzepte für die nächste Generation von Flugzeugen zu finden.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Produktion der D328 Eco. Für die Region Sachsen und die D328 Eco ist eine effiziente Zulieferkette von entscheidender Bedeutung. Die gesamte Fertigung wird in der Endmontagelinie am Flughafen Leipzig/Halle erfolgen, der über eine Produktionskapazität von 48 Flugzeugen pro Jahr verfügt. Der Flughafen Leipzig/Halle habe sich zu einem wichtigen Luftfahrtdrehkreuz mit einer starken luftlogistischen Infrastruktur entwickelt, so Deutsche Aircraft.

Das Unternehmen plant, die D328 Eco bis 2026 in Dienst zu stellen. Derzeit hat das Unternehmen bereits fast 90 Prozent der Verträge in der Lieferkette abgeschlossen und bereitet sich nun auf den Bau des Flugzeugs vor.