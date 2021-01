Deutsche Aircraft macht Nico Neumann zum operativen Chef für Dornier 328eco

Das Unternehmen Deutsche Aircraft, das künftig eine neue Version der Dornier 328 am Standort Leipzig/Halle fertigen will, hat Nico Neumann als neuen Vice President for Operations and Programmes engagiert. Neumann ist unter anderem für den Aufbau der neuen Fertigungslinie verantwortlich.