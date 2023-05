Deutsche Aircraft: Hendrik Brand ist neuer CFO

Hendrik Brand ist neuer CFO der Unternehmen der Deutsche Aircraft Gruppe. Er übernimmt die Position seit dem 1. Mai in Oberpfaffenhofen bei München.

In seiner neuen Rolle soll Brand die Finanz- und IT-Organisation des Unternehmens verwalten und eng mit internen und externen Partnern zusammenarbeiten, um das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. Die Ernennung ist laut Deutsche Aircraft ein "weiterer wichtiger Schritt" für die Gruppe, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern.

Bevor er zum CFO der Deutsche Aircraft Gruppe ernannt wurde, war Brand als Group CFO bei Satair in Hamburg und als CFO bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden tätig. Darüber hinaus erhielt Brand nach Unternehmensangaben Einblicke in das OEM-Geschäft von Airbus in Toulouse.