Deutsche Aircraft baut Endmontage-Werk für D328eco in Leipzig

In Leipzig wird am dortigen Flughafen die Endmontagelinie für die D328eco errichtet werden. Das gab der Flughafen am Donnerstag bekannt. Der Flugzeughersteller Deutsche Aircraft hat seinen Bauantrag demnach bereits eingereicht. Die Genehmigung der sächsischen Baubehörde werde bis Dezember erwartet und der erste Spatenstich sei für die zweite Jahreshälfte 2022 geplant, heißt es in der Mitteilung der Deutschen Aircraft.

Die D328eco ist ein Passagierflugzeug, dem nach Unternehmensangaben in seiner Klasse als "schnelles und umweltfreundliches Regionalflugzeug" die Zukunft gehören soll.

Das Unternehmen und die Mitteldeutsche Flughafen AG versprechen sich von der gemeinsamen Projektvereinbarung beidseitige Vorteile. "Mit dem Bau der Endmontagelinie in Leipzig wird die Deutsche Aircraft einen aktiven Beitrag zur Belebung der regionalen Wirtschaft leisten, indem sie am Standort bis zu 300 neue Arbeitsplätze schafft und die Entwicklung der sächsischen Luft- und Raumfahrtindustrie unterstützt", erklärt der Flugzeugbauer.

Erfahrung der sächsischen Luft- und Raumfahrtakteure

"Die Errichtung einer hochmodernen Endmontagelinie für die D328eco in Deutschland ist der Schlüssel für die Entwicklung unseres Programms. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Auswirkungen auf die Umwelt bei jedem Schritt im Flugzeugentwicklungsprozess reduzieren müssen", sagte Nico Neumann, Vice President Operations and Programmes der Deutschen Aircraft.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig erklärte hierzu: "Der Freistaat Sachsen hat seit der Wiedervereinigung rund 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle investiert und damit ideale Voraussetzungen für weitere Ansiedlungen geschaffen."

Hangar in Leipzig Deutsche Aircraft bei Nacht © Deutsche Aircraft

Geht es nach Thomas Horn, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, kann die Deutsche Aircraft besonders auf die langjährige Erfahrung der sächsischen Luft- und Raumfahrtakteure im Flugzeugbau bauen. "Hier sehen wir zahlreiche Anknüpfungspunkte. Wir freuen uns, dass der Weg für den nächsten Projektabschnitt beschritten werden kann", betonte Horn.