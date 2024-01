Deutlicher Rückgang des innerdeutschen Flugverkehrs im Vergleich zu 2019

Der innerdeutsche Flugverkehr verliert gemessen an der Zahl der Flüge und der Passagiere seit 2019 an Bedeutung. Laut Statistischem Bundesamt machen innerdeutsche Flüge nur noch 20,6 Prozent aller Flüge in Deutschland aus.