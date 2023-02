Wieder deutlich mehr Touristen in Deutschland

Eine Bundespolizistin bei der Passkontrolle am Flughafen in München.

Mit dem Luftverkehr hat sich im vergangenen Jahr auch der Tourismus in Deutschland deutlich erholt. Im August 2022 wurde sogar ein neuer Allzeitrekord bei den Übernachtungen verzeichnet. Über das ganze Jahr gesehen haben die Übernachtungszahlen aber noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verzeichneten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt 450,8 Millionen Gästeübernachtungen, 45,3 Prozent mehr als im Jahr 2021, aber noch 9,1 Prozent weniger als 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

Im Dezember 2022 verbuchten die Beherbergungsbetriebe 57,0 Prozent mehr Gästeübernachtungen als im Dezember 2021, der noch stark von coronabedingten Teilschließungen und Einschränkungen geprägt war.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 37,1 Prozent auf 382,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland war mit 68,1 Millionen mit +119,6 Prozent sogar mehr als doppelt so hoch wie 2021. Der Anteil ausländischer Gäste am gesamten Gästeaufkommen erreichte im vergangenen Jahr 15,1 Prozent gegenüber 10,0 Prozent im Jahr 2021 und 18,1 Prozent im Rekordjahr 2019.

Neuer Rekordwert im August

In der Gesamtbetrachtung des Jahresverlaufs 2022 sei auffällig, dass die Zahl touristischer Übernachtungen sowohl am Anfang als auch am Ende des Jahres klar hinter den Werten des Vorkrisenjahres 2019 zurückblieb (-19,8 Prozent), so das Bundesamt. In den Monaten Mai bis Oktober 2022 hingegen fanden fast wieder gleich viele Gästeübernachtungen statt wie in den Vergleichsmonaten des Jahres 2019 (-2,5 Prozent).

Übernachtungszahlen in Deutschland. © Statistisches Bundesamt

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/02/ubernachtungen2022-8JXR6l__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Statistisches Bundesamt"} }

Im August 2022 wurde sogar ein Rekordwert von 58,0 Millionen Übernachtungen erreicht (0,3 Prozent mehr als im August 2019). Der Sommertourismus scheint sich somit schneller von der Pandemie erholt zu haben als der Tourismus im Herbst und Winter. Im Dezember 2022 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 27,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, das entspricht einem Plus von 57,0 Prozent im Vergleich zum Dezember 2021.

Der starke Anstieg lässt sich mit den coronabedingten Teilschließungen und Einschränkungen im Vorjahresmonat erklären. Im Vergleich mit dem Dezember des Vorkrisenjahres 2019 lagen die Übernachtungszahlen um 11,2 Prozent niedriger. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 47,2 Prozent auf 22,0 Millionen.

Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich um 114,4 Prozent auf 5,5 Millionen. Auch hier ist der Effekt der Einschränkungen aus dem Vorjahr deutlich erkennbar. Im Vergleich zum Dezember 2019 war die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland im Dezember 2022 immer noch um 10,1 Prozent niedriger. Bei den ausländischen Gästen betrug das Minus 15,0 Prozent.

Zahl der Fluggäste in Deutschland 2022 mehr als verdoppelt

Die Zahl der Fluggäste in Deutschland hat sich nach dem massiven Rückgang wegen der Corona-Pandemie 2022 wieder mehr als verdoppelt.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bereits Anfang Februar mitteilte, nutzten im vergangenen Jahr mehr als 155 Millionen Menschen die 23 wichtigsten deutschen Verkehrsflughäfen. Die Zahl lag aber trotz des Anstiegs um 31,5 Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch aus dem Jahr 2019.

Im Vergleich zu 2021 betrug die Zunahme 111 Prozent. Im internationalen Verkehr gab es nach dem Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen sogar ein geringfügig größeres Plus von 112 Prozent, bei Inlandsflügen um 98 Prozent.