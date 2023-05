Deutlich weniger Inlandsflüge am BER

Immer weniger Menschen nutzen von Berlin aus das Flugzeug für Inlandsreisen nach Frankfurt, München oder Düsseldorf.

Noch im Jahr 2019 vor der Corona-Krise war von den 36 Millionen Fluggästen an den Hauptstadtflughäfen Tegel und Schönefeld nahezu jeder Vierte zu Zielen innerhalb Deutschlands unterwegs. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Inlands-Passagiere lediglich noch bei knapp 13 Prozent von insgesamt rund 20 Millionen Fluggästen.

"Das hat auch damit zu tun, dass die Angebote der Bahn auf Sicht auch wettbewerbsfähig werden mit dem Fliegen", sagt Aletta von Massenbach. "Wir müssen uns deshalb sehr stark darauf konzentrieren, dass wir unsere Schwerpunkte auf die Konnektivität innerhalb Europas legen und natürlich auch die Langstrecke im Blick haben", betont sie.

Allerdings liegt es auch am Angebot der Airlines. So fliegt Easyjet deutlich weniger innerdeutsche Verbidungen ab Berlin. Der Billigflieger hat damit angefangen, seine Basis in Berlin zurückzubauen. Doch auch der Lufthansa-Konzern hatte zahlreiche innerdeutsche Flüge von und nach Berlin nach Corona nicht mehr aufgenommen.

Im vergangenen Jahr sind vom BER aus dennoch wieder einige Verbindungen ins nicht-europäische Ausland aufgenommen worden – insbesondere in die USA, nach Asien und den Mittleren Osten. An diesem Freitag soll die erste direkte Verbindung in die USA-Hauptstadt Washington durch die Fluggesellschaft United Airlines an den Start gehen.

Angebote bleiben wackelig

Noch ist der Anteil der Fluggäste auf der Langstrecke gering. Lediglich 600.000 Passagiere flogen im vergangenen Jahr interkontinental. Doch der Anteil am gesamten BER-Passagierverkehr ist im Vergleich zu Vorkrisenjahren bereits gestiegen.

Allerdings bleiben die Angebote wackelig. So hat die Billigfluggesellschaft Norse ihr Reiseangebot vom BER in die USA bereits nach wenigen Monaten zum Teil wieder eingestellt.

Mit einem raschen Aufschwung am BER rechnet deshalb dort niemand. Erst für Ende des Jahrzehnts geht BER-Chefin von Massenbach wieder von Fluggastzahlen wie 2019 aus. Von damaligen Langfristprognosen für die Luftverkehrsentwicklung haben sich die Betreiber des Flughafens längst verabschiedet.