Der Streit um die dritte Bahn in München

Der von Seiten des Flughafens und der bayerischen Politik immer wieder ins Spiel gebrachte Bau einer dritten Startbahn in München sorgt seit 2005 für Unruhe in den Landkreisen rund um den Flughafen, schreibt der "Münchner Merkur" in seiner umfangreichen Chronlogie zum Thema.