Die Lufthansa, einst der offizielle Flag Carrier der Bundesrepublik Deutschland (alt), kommt ohne staatliche Hilfe nicht durch die Corona-Krise. Darf, kann oder soll der Staat, wenn er hilft, ins Geschäft reinreden oder nicht? Diese Frage bewegt auch Verkehrsjournalist Thomas Rietig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Wenn es einen Satz gibt, den die Pandemie nachhaltig Lügen straft, dann ist es dieser: "Der Markt regelt das schon." Dieses schwer zu fassende Gebilde "Markt" hat angesichts der Bedrohung bislang versagt. Anders kann man die Zahlen und die unaufhörlichen Rufe der Marktteilnehmer nach dem anderen schwer zu fassendem Gebilde, nämlich "dem Staat", und der Gewährung seiner Hilfen nicht deuten.

Diesmal kann der Markt dem Staat nicht die Schuld am Versagen zuschieben. Denn die weltweite Verbreitung des todbringenden Virus hat sehr viel mit der Globalisierung zu tun, einer Entwicklung, für die Markt und Staat gleichermaßen verantwortlich sind – eine Erscheinung aber auch, die sich bis vor wenigen Monaten für den überwiegenden Teil der Menschheit positiv ausgewirkt hat, wenn man nur an die Zurückdrängung von Hungerkatastrophen denkt. Und so hätte es ja auch - mit ein paar klimafreundlichen Korrekturen - weitergehen können. Das grundsätzliche Wachstumsmodell wurde bisher kaum infrage gestellt – jedenfalls nicht von der Lufthansa.

Staat sitzt bei Schwergewichten mit am Tisch

Das war alles gesellschaftlicher Konsens. Aber wenn der Staat der Lufthansa mit Milliarden unter die Flügel greift, muss die Frage erlaubt sein, ob er nicht vielleicht mitreden sollte. Oder sich zumindest die Möglichkeit dazu offenhält. Denn in der täglichen Realität des Börsengeschehens fällt eine theoretische Mitsprachemöglichkeit gar nicht weiter auf, wenn wir auf bestehende Beispiele schauen: Telekom (32 Prozent), Commerzbank (17 Prozent), Volkswagen (20 Prozent plus Sperrminorität). Oder Airbus, deren Aktienkurve immer noch besser aussieht als die der Lufthansa. Und Daimler nicht zu vergessen: zehn Prozent kuweitische Staatsbeteiligung.

Der Staat darf also bei einigen Schwergewichten des Marktes mitreden, und dennoch hat das den Dieselskandal nicht verhindert. Es ist auch aus keiner Hauptversammlung der Telekom zu hören, dass die mangelhafte Verfügbarkeit hoher Digitalstandards in Deutschland etwa in der staatlichen Beteiligung am Konzern begründet liegt (Oder doch?). Über die Deutsche Bahn wollen wir hier gar nicht erst reden, denn die Mehrheit der Kritiker an der DB-Performance will bestimmt nicht, dass der Bahnbetrieb in Deutschland dem Markt überlassen wird. Dann ist nämlich gleich Schluss mit Zug.

Andererseits ist das Gruseln durchaus nachzuvollziehen, das Carsten Spohr und seine Vorstandskollegen befällt, wenn sie sich "Mitredende" aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien vorstellen - Länder, deren eines noch nicht einmal Mitglied der Europäischen Union ist. Länder, die höchst unterschiedlicher Umgang mit dem jeweiligen nationalen Verkehrswesen kennzeichnet.

Im Straßenverkehr beispielsweise handelt Österreich restriktiv beim Transit, im Schienenverkehr wird die Schweizer Staatsbahn trotz extrem bahnfeindlicher Topographie als leuchtendes Vorbild für ganz Europa gefeiert. Theoretisch könnten die Staaten proportional zu ihren Anteilen am Konzerngeschehen ein bestimmtes Aktienkontingent kaufen, und dann eben auch entsprechend dieser Anteile "mitreden" wie jeder andere Aktionär.

Eine Insolvenz dagegen wird sich am Ende als Verlustgeschäft für fast alle herausstellen. Die Agentur für Arbeit zahlt Rumpfgehälter, mit denen kaum ein Lufthanseat seinen Lebensstandard wird halten können; überzählige Flugzeuge werden auf einem überfüllten Markt verschleudert; "freigestellte" Mitarbeiter kämpfen um lächerliche Abfindungen. Nur die Aktionäre haben rechtzeitig in Rückversicherungen umgeschichtet.

Wie sieht die post-coronare Luftfahrt aus?

Wobei die größte Frage ist: Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über die Zeit nach dem Lockdown sprechen? Keiner weiß, wie sich das Leben nach der Krise gestaltet. Klar scheint zu sein, dass nicht alle Player im Luftverkehr überleben, egal ob sie mit einem Rettungsschirm geschützt werden oder nicht.

So viel oder so wenig zum Angebot. Was ist mit der Nachfrage? Das einigermaßen abschätzen zu können, wäre ja eine wichtige Voraussetzung für die künftige Aufstellung einer wettbewerbsfähigen Airline. Aber das Virus hat alle Prognosen über den Haufen geworfen. Alle sind gespannt auf die anstehenden jährlichen 20-Jahr-Ausblicke von Airbus und Boeing. Denn bisher gab es kaum Umfragen, geschweige denn Studien (auch nicht von Lufthansa!), wie das post-coronare Verkehrsgeschehen aussehen könnte.

Der Münchener Zukunftsforscher Volker Deville sagt in einer Pressemitteilung: "Alles wird anders", der Soziologe Armin Nassehi sagt: "Die Routinen werden sehr schnell wiederkommen." Antworten gesucht: Wie sieht eine "neue Normalität" aus, von der jetzt alle reden? Hat die derzeitige Popularität von Videokonferenzen Auswirkungen auf das künftige Geschäftsreise-Aufkommen? Wer kann dann noch für eine Handvoll Euros Flüge nach Malle anbieten? Wie viele können sich in der Rezession das Fliegen leisten? Was kostet ein Inlandsflug? Wer traut sich zu sagen, dass das Auto aus virologischer Sicht ideal für Reisen über dreistellige Kilometer-Distanzen ist?

Als Minimum an Prognose lässt sich sagen, dass die Reisetätigkeit im weitesten Sinne nur ganz langsam Fahrt aufnehmen wird. Für Menschen, die den Luftverkehr mit kurzfristigen Perspektiven betrachten, sind das zwar keine guten Nachrichten. Wer dagegen genug Atem zum Durchhalten hat, kann sich auf eine gesündere Zukunft besser vorbereiten, als wenn er immer nur hektisch auf dem Kamm der Wachstumswelle reitet.

Wenn der Staat, der hierzulande gerade eine ganz gute Figur bei der Daseinsvorsorge macht, ein wenig mitredet oder sich zumindest die Mitsprache vorbehält, ist das wohl nicht das Schlimmste.