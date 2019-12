Rundschau Der Neustart von Atlasglobal und die Angst der Airlines vor der Kerosinsteuer

Als vor einem Monat das Grounding für die Atlasglobal-Flotte angekündigt wurde, sahen viele die nächste europäische Airline-Pleite gekommen, doch es geht weiter. Für die ein oder andere Fluggesellschaft wäre bei Einführung einer EU-Kerosinsteuer aber wohl Schluss. Die Kurzmeldungen des Tages.

Eine A320 der Atlasglobal. © AirTeamImages.com / Philippe Noret

Die türkische Airline Atlas Global nimmt nach rund einem Monat Pause ihre Flüge wieder auf. Das geht aus einer Mitteilung auf ihrer Webseite hervor. Atlas Global fliegt in Deutschland Hamburg und Düsseldorf an. Ab Samstag, 21. Dezember, um 11.15 Uhr Ortszeit sollen ihre Flugzeuge - nach eigenen Angaben sind es 25 - wieder fliegen. Reservierungen seien schon jetzt wieder möglich, heißt es auf der Webseite der Airline.

Frans Timmermans kämpft für sie, Ursula von der Leyen will sie genau prüfen: Eine Steuer auf Kerosin. Käme der vorgeschlagene Mindeststeuersatz von 33 Cent pro Liter, würde die Lufthansa Group bis zu 4,2 Milliarden Euro an Kosten verkraften müssen, schreibt "Spiegel Online".

Die Bundesregierung will Reisende besser gegen Airline-Insolvenzen schützen. Neben Pauschaltouristen könnten auch künftig Individualreisende von einer neuen Regelung profitieren, schreibt das "Handelsblatt." Über das wie herrscht in der Bundesregierung noch keine Einigkeit. Das Justizministerium favorisiert eine europäische Lösung.

Laut einer Studie der Hochschule für Technik in Stuttgart würden zwei Drittel der 1203 Befragten Flugtaxis nutzen, sofern ein Mensch am Steuer sitzt. Autonome Fluggeräte befürworteten hingegen lediglich 30 Prozent, berichten die "Badischen Neuesten Nachrichten".

Der Produktionsstopp der Boeing 737 Max hat auch Auswirkungen auf Zulieferer. Betroffen sind vor allem der Rumpfhersteller Spirit Aerosystems sowie das Triebwerkskonsortium CFM, schreibt Jens Flottau in der "Süddeutschen Zeitung". Aber deutsche Unternehmen, wie der Sitzhersteller Recaro sind betroffen.

Für dienstliche Flüge der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung wird im Sinne des Klimaschutzes künftig eine Ausgleichszahlung geleistet. Für welches Klimaschutz-Vorhaben konkret das Geld verwendet wird, soll die rheinland-pfälzische Stiftung Umwelt und Natur festlegen, wie das Umweltministerium mitteilte. Wichtig sei, dass die Kompensation in Rheinland-Pfalz wirke, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Geplant sind den Angaben zufolge 56 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will ihre Arbeit für die rund 45.000 fliegenden Beschäftigten in der zivilen Luftfahrt in einer neuen, berufsgruppenspezifischen und internationalen Allianz bündeln. Unter der Organisationseinheit Aircrew Alliance sollen sich zukünftig alle Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sowie Pilotinnen und Piloten der in Deutschland operierenden Airlines wiederfinden. Neben der klassischen tariflichen Arbeit soll sich die Aircrew Alliance auch Themen wie Arbeitssicherheit, Gesundheit, Weiterbildung und Stärkung der Mitbestimmungsrechte widmen.

Die britische Pilotengewerkschaft Balpa hat im monatelangen Tarifstreit bei British Airways einem Kompromissangebot zugestimmt. Die Gewerkschaftsmitglieder hätten mit knapp 90 Prozent der zuvor erzielten Einigung zugestimmt, teilte Balpa mit. Die Einigung war nach zähen Verhandlungen und einem Streik im September erzielt worden. Das Unternehmen hatte zunächst eine Lohnsteigerung in Höhe von 11,5 Prozent über drei Jahre angeboten. Die Piloten forderten aber noch höhere Gehälter.