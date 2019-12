Die Born-Ansage (126) Der LSG-Streik - Eine schöne Adventsbescherung

Bei Lufthansa bleibt der Ofen aus, heute kommt die Stulle raus! Ohne Catering an Bord fehlt zwar etwas, andererseits stehen die Feiertage mit reich gedeckten Tischen vor der Tür. Hat also alles sein Gutes, meint unser Kolumnist Karl Born.

© airliners.de

Die Politik sagt es uns fast täglich: Wir sollen "den Gürtel enger schnallen". Bei Lufthansa jetzt nicht nur sinnbildlich, sondern auch tatsächlich. Es gibt nichts mehr zu "futtern" an Bord. Was auf den ersten Blick wie eine weitere Annäherung an das Konzept der Billigflieger aussieht, ist die Konsequenz aus dem angekündigten 24-Stunden-Streik der Beschäftigten des Lufthansa-Caterers LSG in Frankfurt und München.

Ist das eigentlich eine schlechte oder eine gute Nachricht, wenn es nichts zu essen an Bord gibt? Eigentlich eine schlechte, wenn jetzt das "Wenige" auch noch wegfällt. Von Advents- oder Weihnachtsstimmung kann da nicht mehr die Rede sein. Aber das ist gleichzeitig auch eine gute Nachricht. Etwas Enthaltsamkeit so vor den Feiertagen gibt etwas "mehr Raum" für die Weihnachtsgans oder ähnliche kalorienreiche Nahrung.

Aber trotzdem wird bei Lufthansa jetzt das Krisenmanagement angeworfen. Denn das Nicht-Essen-Problem besteht nicht nur am Streik-Donnerstag. Bis die LSG-Öfen wieder auf vollen Touren laufen, kann das noch ein paar Tage dauern. Keine Ahnung warum, aber das Krisenmanagement hat jetzt schon auch Freitag und Samstag im Visier.

Auf innerdeutschen und europäischen Flügen (am Donnerstag 1.300 Flüge) werden zumindest an Bord keine Mahlzeiten und Getränke angeboten. Auf den Flughäfen sollen Verpflegungsstationen aufgebaut werden für Getränke und Snacks. Achtung liebe Fluggäste, wenn das einigermaßen klappt, habt ihr schon eine Vision für die Zukunft.

Lesen Sie auch: Verdi ruft LSG-Beschäftigte kurzfristig zu Streik auf - Lufthansa will Flüge durchführen

Fluggäste als Selbstverpfleger?

Aber für viel dramatischer halte ich das Angebot der Lufthansa, die Passagiere könnten sich auch selbst versorgen. Oh bitte NEIN, das "stinkt" mir im wahrsten Sinne des Wortes schon heute bei der Bahn, wenn Passagiere, insbesondere als Gruppe, mit Fischbrötchen und Burger zusteigen. Da habe ich echt keine Lust darauf, so einen "Selbstverpfleger" neben mir zu haben.

Lufthansa will sogar "nach Vorlage der Belege angemessene Kosten" erstatten. Heißt normaler Burger ist ok, Double Burger geht noch, aber Doggy Bag aus dem Sterne-Restaurant geht gar nicht? Eine große Tüte Weihnachtsgebäck von zu Hause könnte bedeuten, es muss für die Feiertage noch nachgebacken werden. Die Kosten-Berechnung dafür dürfte schwierig sein.

Hintergrund des Streiks ist der geplante Verkauf des LSG-Europageschäfts an den Weltmarktführer Gategroup. Hinter Gategroup steht eine asiatische Investmentgesellschaft. Aber wenn ich lese, dass Lufthansa jetzt auch plant, mit warmem Wasser aufbereitete Cup-Nudeln anzubieten, als kleine Mahlzeit nach Art der 5-Minuten-Terrine, denke ich auch an leckeres Asia Street Food. Auch Zukunftsvision?

Liebe Leser, wenn Sie die nächsten Tage fliegen sollten, legen Sie sich vorher noch etwas Vorrat zu. Und haben Sie an Weihnachten kein schlechtes Gewissen, wenn Sie etwas mehr essen. Auch wenn Sie nicht geflogen sind und nicht an Bord gehungert haben, mental haben Sie ja mitgelitten.