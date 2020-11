Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Max*, Luftverkehrsassistent

Seit dem 1. Oktober dieses Jahres steht Max, Anfang 20, in Lohn und Brot. Es ist seine erste Stelle, seit er im September seine Ausbildung abgeschlossen hat und sich "staatlich geprüfter internationaler Luftverkehrsassistent" nennen darf.

Unzählige Bewerbungen hatte er geschrieben. Ziel war eigentlich der Flughafen. Bekommen hat er einen Job in einem Callcenter, in dem er jetzt als Agent für die Energiebranche arbeitet. Er sieht es nüchtern: "Dieser Job ist erstmal besser, als gar keinen zu haben."

Das klingt weder euphorisch, noch verbittert. Dass die Worte, die er verwendet, um seine aktuelle Stimmung zu beschreiben, keine bloßen Lippenbekenntnisse sind, ist für Außenstehende deutlich zu spüren.

"Der Job im Call-Center ist nicht mein Traumjob, aber er ist auch kein Horrorjob. Meine Kollegen sind in Ordnung, und meine Chefs auch", bilanziert Max nach den ersten Arbeitstagen, auch ganz ohne Bezug zur Luftfahrt. Für sein junges Alter und das, was ihm im letzten halben Jahr widerfahren ist, ist er bewundernswert gelassen, ruhig, im Gleichgewicht, mit sich im Reinen.

Zur Luftfahrt kam Max auf Umwegen

Ohnehin war die Luftfahrtbranche zunächst gar nicht Max' erste berufliche Wahl. Und das, obwohl er sich schon immer für Flugzeuge interessiert hatte. Nach seinem Fachabitur absolvierte er aber zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr. Die Arbeit mit behinderten Menschen machte ihm so viel Spaß, dass er im Anschluss daran eine Ausbildung als Erzieher begann.

Beim Einsatz im Kindergarten merkte er jedoch schnell: "Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man sich mit Kindern gut versteht, oder ob man sie erziehen soll", sagt er und lacht. Er brach ab, verließ seine Heimatstadt und wechselte an die Schule, die ihn zum Luftverkehrsassistenten ausbildete.

Zwei Jahre sollte diese Ausbildung dauern, aufgeteilt in anderthalb Jahre theoretischen Unterricht und ein halbes Jahr Praktikum. In verschiedenen Unterrichtsmodulen lernte Max alles über Buchungssysteme, Abfertigung von Fracht- und Passagierflugzeugen, Flugplanung.

Ebenso standen auf dem Lehrplan allgemeines und fachsprachliches Englisch sowie die Dangerous Goods Regulations, das Regelwerk zum Transport gefährlicher Güter im Luftverkehr. Sein Lieblingsfach allerdings war Operations, was ihn in dem Wunsch bestärkte, Ramp Agent werden zu wollen. Später, mit genügend Berufserfahrung, wäre dann sogar Airport Duty Manager das Ziel.

Praktikum wegen Corona verkürzt

Nach einem Jahr Theorie begann das berufliche Praktikum. Seines absolvierte Max bei einer Frachtfluggesellschaft, bei der er verschiedene Abteilungen durchlief. Zunächst buchte er Frachtbuchungen ein und schulte sich im Kundenkontakt. Später, im Export, lernte er, wie Paletten mit Fracht gebaut werden.

"Trucking", also der Transport von Luftfracht mit dem LKW zum Abflughafen und vom Zielflughafen, gehörte dazu, ebenso das "Verifying", das Abrechnen der Luftfahrtbriefe. "Alles nicht so meins", wie Max schmunzelnd zugibt.

Seine letzte Station schließlich war "Operations", wo er sowohl am Loadplanning als auch auf Position am Be- und Entladen der Frachtmaschinen beteiligt war. Seine Augen leuchten, wenn er sagt, dass dies der beste Teil seines Praktikums war. Umso tragischer war es dann für ihn, dass genau zu dieser Zeit die Coronakrise ausbrach.

Ursprünglich sollte das Praktikum bis Ende März gehen, wurde nun aber auf Ende Februar verkürzt. "Man konnte ja sehen, wie jeden Tag die Buchungen eingebrochen sind und die Arbeit immer weniger wurde", analysiert er lakonisch. In aller Stille begrub er seine Pläne, schon bald Ramp Agent zu sein.

Während seines letzten Schulhalbjahres hatte er im April nur Online-Unterricht. Ab Anfang Mai fand wieder Präsenzunterricht statt, allerdings in Gruppen. Die eine Hälfte der Klasse lernte vormittags, die andere Hälfte nachmittags. Manchmal wurde auch an ganzen Tagen unterrichtet. Dann hatte die jeweils andere Gruppe frei.

Max klingt traurig, wenn er sagt: "Wir hatten nie mehr regulären Unterricht, wir sind nie mehr alle zusammen gekommen." Bei den Abschlussprüfungen wurden die erschwerten Bedingungen durch Corona dann auch berücksichtigt.

"Es kommen wieder bessere Zeiten für die Luftfahrt"

In seinem Traumberuf konnte Max vorerst leider nicht Fuß fassen. Als Callcenter Agent kommt er wenigstens finanziell über die Runden, und das macht ihn froh. "Für die Schule mussten meine Eltern Schulgeld bezahlen, da habe ich gar kein eigenes Geld verdient. Das ermöglicht mir mein Job jetzt", sagt er.

Neben seiner sicheren wirtschaftlichen Grundlage kann er auf eine weitere, vielleicht noch wertvollere Ressource zurückgreifen: seinen Optimismus. "Ich bin ein positiver Mensch", bekräftigt er, "es kommen ganz bestimmt wieder bessere Zeiten für die Luftfahrt."

Flugbegeistert war Max übrigens schon als Kind. Als "Planespotter" hat er viele deutsche und europäische Flughäfen besucht. Auch dieses Hobby gibt ihm die Kraft, ganz fest an eine Zukunft in der Luftfahrt zu glauben. Vielleicht ist ja gerade in diesen Zeiten ein ganz besonderes oder seltenes Flugzeug für ihn dabei, das er noch nicht in seiner Fotosammlung hat und das auch nie wieder kommen wird.