Normalerweise laufen Flughafen-Spiele so: Ich baue ein Flughafen-Imperium auf, manage die Abfertigung oder bringe Flugzeuge auch mal selbst erfolgreich zur Landung. Nicht so der BER Bausimulator, der in der Spielewelt doch etwas besonderes ist.

Überspitzt thematisiert das jetzt erschienene Mobile-Game von Illusive Reflection/Steckenpferd in enger Kooperation mit dem Satire-Magazin "Der Postillon" die Pannen des neuen Berliner Flughafens und kombiniert das mit einer kleinen Portion Aufbaustrategie.

Im Unterschied zu klassischen Spielen ist der BER Bausimulator wirklich ein Frustspiel. Das ist aber nicht etwa eine Designschwäche, sondern volle und vor allem gemeine Absicht. "Garantiert hoher Frustfaktor!" heißt es schon in der Beschreibung des kostenlosen Bausimulators für Android und iOS.

Willkür und Gemeinheiten sind ebenfalls ein Spielelement. Als klassischer Spieler war ich dann tatsächlich häufig oft genervt. Das Spiel finanziert sich durch reichlich Werbung, die manchmal sogar im Spiel einen Bonus gibt. Mit etwas über zwei Euro kann das Spiel aber auch werbefrei gemacht werden.

BER soll bis 2011 fertiggestellt werden

Ziel ist es, den BER fertigzustellen, und zwar zum Oktober 2011. Der Spieler fängt am 5. September 2006 an - mit einem Startbudget von 25 Millionen Euro, das sich monatlich um eine halbe Million erhöht. Eingeführt wird man in das Spiel dann auch noch ausgerechnet von einem Verwandten von "Karl Klammer", dem verhassten Hilfsassistenten früherer "Microsoft Office"-Versionen. Ältere Spieler werden also schon im Intro ihre ersten negativen Assoziationen haben.

Den Anfang macht das Airport Center in drei Baustufen: Rohbau, Innenausbau und Abschlusstest. Für die jeweiligen Bauabschnitte bewerben sich mehrere Firmen mit unterschiedlichen "Qualitäten" und natürlich auch einem Preis. Die beschriebenen Bewertungen der Unternehmen sind stets ironisch und teils gut gelungen. Eine "TXL-Baufirma" hat beispielsweise wenig Interesse an einer zeitnahen Fertigstellung. Zur Auswahl gehören neben Baufirmen mit lustigen Namen auch etwa Imbissbuden-Betreiber, die den Bauauftrag, meist sehr günstig, erhaschen wollen.

Probleme gibt es aber in fast jedem Fall und darüber entscheidet ein Zufallsgenerator, wie ein Test an den ersten Bauschritten ergab. Die Bauarbeiten werden unterbrochen und es gibt eine Beschreibung des Fehlers.

Exemplarisch hat das Airport Center etwa schon in der Rohbauphase Probleme mit den Trinkwasserspendern. Die wurden nämlich mit einer Abflussleitung verbunden. Eklig. Die vom Spiel vorgeschlagenen Lösungen, und hier kommt "Der Postillon" zum Tragen, sind das teils erst recht. Kostengünstig kann man den Baupfusch mit den Trinkwasserspendern nämlich einfach mit Coca-Cola-Aufklebern vertuschen.

Die Erfolgschancen, dass bei dieser Maßnahme im Anschluss niemand den Fauxpas bemerken wird, stehen dann bei 60 Prozent. Das sagt zumindest die Prognose des Spiels und beziffert zugleich den Zeitaufwand für die Umsetzung der Aufkleber-Aktion auf Sage und Schreibe zwei Monate. Klingt also im BER-Kontext realistisch...

Zu jedem neuen Problem gibt es stets verschiedene Lösungsvorschläge mit unterschiedlicher Umsetzungsdauer, Erfolgschancen und Kosten. Manchmal kann der Spieler sogar aus Problemen Profit schlagen, etwa in dem Moment, als der Bau der Startbahnen stockt. Dann vermietet man einfach die Bahnen an den Fernsehsender RTL für seine TV-Serie "Die Startbahn-Polizei".

Das Spiel arbeitet mit Gemeinheiten

Im weiteren Spielverlauf wird es immer fieser, sodass ein blindes Anklicken der lustigen Optionen nicht mehr immer funktioniert. Beispiele: Die Erfolgschancen für eine Lösung liegen bei einem Prozent bei völlig aus dem Ruder geratenen Kosten. Oder die Dauer der Behebung geht in die Jahrzehnte. Meist gibt es dann aber ohnehin noch weitere Zwischenfälle. Unfälle sorgen manchmal für einen vorfristigen Abschluss von Bauarbeiten, stets begleitet von knackigen Postillon-Schlagzeilen. In seltenen Fällen kann man sogar auch etwas auswählen, was das BER-Projekt vernichtet.

Das Spielende ist aber auch anderweitig möglich. Etwa durch eine Pleite oder dreimalig nicht rechtzeitig verschobene Eröffnungstermine. Daran muss der Spieler selber denken. Bei den Finanzen gibt es dabei neben Krediten auch die Möglichkeit, Anteile abzustoßen. Alles mit lockeren Sprüchen garniert.

Wenn der Spieler dann einen vergleichsweise weiten Baufortschritt vorweisen kann, ärgert einen das Spiel mit zusätzlichen Zwischenfällen, die einen Abriss oder Neubau von Teilen des Flughafens erfordern. Da kann man nur mit Geld gegensteuern. Der Frustfaktor ist spätestens dann auf Anschlag. Fast wie in echt, also. Nichts für empfindliche Spieler, die auch noch mit dummen Sprüchen geärgert werden.

Das ist tatsächlich auch der Kern des Spiels. Es geht einzig um die vielen mit schwarzem Humor gespickten Beschreibungen abstrusester Verschiebungs-Vorfälle. Spielerisch ist der Anspruch nicht sonderlich hoch. Gäbe es nicht die vielen Fallen, könnte man auch durch blindes Klicken im Spiel vorankommen.

Dennoch: Der Zufallsgenerator nimmt zumindest einen Teil des Spaßes weg. Ein Forschungsbaum, wo mit Erfahrungspunkten besondere Optionen freigeschaltet werden können, gibt der Aufbaustrategie immerhin ein wenig Tiefe. Da lässt sich etwa ein Anwalt freischalten, der eine gewisse Chance hat, Kosten für die Mangelbeseitigung zurückzuholen. Die Katastrophenversicherung ist auch praktisch: Bei großen Schäden zahlt sie mindestens 30 Prozent der Einbußen zurück.

Fast geschafft und doch vorbei

Bis vor einigen Tagen frustrierte das Spiel auch noch mit zahlreichen Bugs. Ein paar Abstürze wurden zum Glück mit der Version 1.0.3a aus der Welt geschafft. Problematisch bleibt das Speichermanagement, eigentlich passend zu den vielen BER-Vorfällen.

Ob das Spiel die erfolgreiche Eröffnung irgendwann überhaupt ermöglicht, weiß ich nicht. Wie viele andere habe auch ich einen fortgeschrittenen Flughafen verloren, nachdem ich mich im Startbildschirm nach einem Absturz verklickt habe. Immerhin war mein BER im Jahr 2026 zu 67 Prozent fertig und ich hatte große Hoffnungen, den Flughafen noch in diesem Jahrzehnt fertigzustellen.

Dabei wäre es mir garantiert gelungen, den Flughafen wie geplant im Jahr 2028 zu eröffnen, wenn es dieses BER-Speicherdesaster nicht gegeben hätte. Zumindest rede ich mir das jetzt ein. Aber zu einem echten BER-Flughafenmanager gehört eben erfahrungsgemäß auch ein gewisser Realitätsverlust.

Grafisch und von der Benutzerführung ist das Spiel eher anspruchslos. Nicht ganz ernst nehmen darf man freilich die zum Teil überschwänglich lobenden Bewertungen der Spieler in den App-Stores, die sind teils nämlich im Postillon-Stil geschrieben und sehr unterhaltsam.

Als Fazit bleibt mir: Für Postillon-Fans ist das Spiel Dank des Humors ein wahrer Leckerbissen. Aber auch wer sich professionell mit dem BER beschäftigt hat und ein wenig Selbstironie besitzt, sollte zumindest mal kurz reinschauen. Das Spiel ist nämlich zumindest am Anfang durchaus kurzweilig und weiß zu überraschen.

Spielerisch wird aber nicht sonderlich viel geboten. Die Aufgaben wiederholen sich so sehr, dass man schnell geneigt ist, vor Frust auf irgendeine Lösung zu klicken. Doch wie gesagt: Frust ist Programm und das gelingt dem Spiel nach einer Weile sehr gut. Die Herausforderung ist dann, trotz des Frusts, den Flughafen fertigzustellen - damit unterscheidet sich der virtuelle BER dann gar nicht mehr so stark vom echten.