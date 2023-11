Demonstrationsflug: Emirates betankt A380-Triebwerk mit 100 Prozent SAF

Emirates hat einen Demonstrationsflug mit einem Airbus A380 durchgeführt, bei dem eines der vier Triebwerkemit nachhaltigem Kerosin (SAF) betrieben wurde. Der Flug soll das Potenzial von nachhaltigem Kerosin als Ersatz für fossilen Treibstoff aufzeigen und die technischen und chemischen Eigenschaften des SAFs verdeutlichen, teilt die Airline mit.

Die Durchführung des Demonstrationsfluges wurde dabei durch die Zusammenarbeit zwischen Emirates, Airbus, Engine Alliance, Pratt & Whitney, Virent und Neste möglich. Neste hat das nachhaltige Kerosin geliefert, während ENOC die Unterstützung bei der Lieferung des nachhaltigen Kerosins leistete.

Der Flug unterstreicht laut Neste die Leistungsfähigkeit und Kompatibilität von nachhaltigem Kerosin als sicherem und zuverlässigem Treibstoff und soll zur wachsenden Zahl von Forschungsarbeiten beitragen, die aktuell von der Industrie durchgeführt werden.

Der Demonstrationsflug startete am Dubai International Airport. Dabei wurde eines der vier GP7200-Triebwerke der Engine Alliance mit 100 Prozent nachhaltigem Kerosin betrieben, während die anderen drei Triebwerke mit herkömmlichem, fossilem Kerosin betrieben wurden. Auch das Hilfstriebwerk (APU) PW980 von Pratt & Whitney Canada, das die Flugzeugsysteme mit Strom versorgt, wurde zu 100 Prozent mit herkömmlichem Kerosin betrieben.

Der auf dem Flug verwendete nachhaltige Treibstoff erfüllt nach Neste-Angaben alle Anforderungen an Düsentreibstoff. Es handelt sich um einen sogenannten Drop-in-Treibstoff, der keine Modifikationen am Flugzeug oder seinen Triebwerken erfordert.

Emirates will Zeichen für die Branche setzen

Adel Al Redha, Chief Operating Officer von Emirates Airline, betonte die Bedeutung dieses Fluges für die Branche und erklärte: "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Validierung des Einsatzes von nachhaltigem Kerosin in einem der Triebwerke des A380. Die wachsende weltweite Nachfrage nach emissionsärmeren Alternativen für Flugkraftstoffe ist da, und die Arbeit der Hersteller und Zulieferer an der Kommerzialisierung und Bereitstellung von nachhaltigem Kerosin wird in den kommenden Jahren entscheidend sein, um Emirates und die gesamte Branche auf dem Weg zu geringeren Kohlenstoffemissionen voranzubringen."

Um das volle Potenzial der Dekarbonisierung im Luftverkehr auszuschöpfen, ist der Einsatz von nachhaltigem Kerosin laut Neste entscheidend. Jonathan Wood, Vice President Commercial Management and Business Development der Renewable Aviation Division von Neste, äußerte sich zu dem Demonstrationsflug und erklärte, dass Testflüge wie dieser sind ein "wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer 100-prozentigen Zertifizierung von nachhaltigem Kerosin" sind.