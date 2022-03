Delta Air Lines hat ihren ersten Airbus A321 Neo übernommen. In diesem Jahr sollen noch 25 weitere Flugzeuge eingeflottet werden, teilt die amerikanische Fluggesellschaft mit. Insgesamt hat Delta 155 Airbus A321 Neo bestellt. Die Maschinen sollen im US-Airbus-Werk in Mobile, Alabama, sowie in Hamburg endmontiert werden.