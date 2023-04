Kurzmeldung Delta Airlines verbindet Genf mit New York

Delta Air Lines kehrt nach mehr als 30 Jahren mit einer saisonalen Nonstop-Verbindung zwischen Genf und New York (JFK) zurück, berichtet "Abouttravel". Der Flug wird täglich angeboten und ergänzt die bestehende tägliche Verbindung von Zürich nach New York, sodass Kunden nun die Wahl zwischen zwei täglichen Flügen aus der Schweiz in die USA haben.