Delta Air Lines plant Entlassungen zur Kostensenkung

Delta Air Lines will Stellen streichen, um Kosten zu sparen. Die Airline hat mit steigenden Treibstoff- und Lohnkosten zu kämpfen. Im Oktober hatte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr aufgrund der gestiegenen Treibstoffkosten nach unten korrigiert.

Delta gab nicht bekannt, wie viele Stellen gestrichen werden, sagte aber, die Entlassungen beträfen nicht die Mitarbeiter im operativen Bereich wie Piloten oder Flugbegleiter.

"Wir sind noch nicht wieder voll ausgelastet, aber es ist an der Zeit, Programme, Budgets und Organisationsstrukturen bei Delta anzupassen, um unsere erklärten Ziele zu erreichen", teilte das Unternehmen in einer E-Mail an Reuters mit.

"Ein Teil dieser Bemühungen ist die Anpassung des Personalbestands des Unternehmens, um diese Veränderungen zu unterstützen.

Die steigenden Treibstoffpreise werden die Kosten von Delta in der zweiten Jahreshälfte um schätzungsweise 400 Millionen Dollar in die Höhe treiben.