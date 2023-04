Delta Air Lines erwartet höheren Gewinn und steigende Nachfrage

Delta Air Lines prognostiziert für das zweite Quartal einen höheren Gewinn als erwartet und beruft sich dabei auf "Rekord"-Buchungen für Sommerreisen, einschließlich einer starken Nachfrage nach internationalen Reisen.

Die Gewinne des Unternehmens im Januar-März-Quartal blieben jedoch hinter den Schätzungen der Wall Street zurück. Der Vorstandsvorsitzende Ed Bastian sagt in einem Interview mit Reuters, dass die Volatilität der Treibstoffpreise und das schlechte Wetter die Leistung des Unternehmens in diesem Quartal beeinträchtigt haben.

Bastian zeigte sich trotz der wachsenden Risiken einer wirtschaftlichen Rezession zuversichtlich in Bezug auf die Verbrauchernachfrage. Der Umsatz in der Premiumkabine wuchs im ersten Quartal schneller als in der Hauptkabine.

"Die Verbraucher sind sehr reisefreudig", sagte er und fügte hinzu, dass die Nachfrage nach internationalen Reisen in diesem Sommer besonders stark war und die Menschen ihre Reisen weit im Voraus buchten.

Die Reisenachfrage in den Vereinigten Staaten ist derzeit stark, aber steigende Zinsen, eine anhaltend hohe Inflation, zunehmende Arbeitsplatzverluste und die Turbulenzen im Bankensektor haben einen Schatten auf die Verbraucherausgaben geworfen.

US-Airlines gleichen höhere Kosten durch Ticketpreise aus

Die US-amerikanischen Fluggesellschaften haben die Nachfrage genutzt, um die steigenden Lohn- und Treibstoffkosten durch höhere Ticketpreise auszugleichen. Die Anleger sind jedoch besorgt, dass ein Rückgang der Reiseausgaben die Gewinne der Fluggesellschaften beeinträchtigen könnte.

American Airlines prognostizierte jüngst einen Gewinn für das erste Quartal, der unter den Markterwartungen lag, und schloss sich damit dem Rivalen United Airlines an, der ebenfalls von hohen Lohn- und Treibstoffkosten betroffen ist.

Bastian spielte diese Bedenken jedoch herunter. Er erklärte, Delta habe im vergangenen Monat die zehn umsatzstärksten Tage in seiner Geschichte verzeichnet und sei in der Lage gewesen, ihre "Preissetzungsmacht" trotz zusätzlicher Kapazitäten zu wahren.

Das Unternehmen erwartet für das Juniquartal einen Umsatzanstieg von 15 bis 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei einem Kapazitätswachstum von 17 Prozent. "Wir erhöhen das Angebot auf diesem Niveau und sehen keine Verschlechterung der Gesamteinnahmen", sagte er. "Das ist ungewöhnlich in unserer Branche."

Die Nicht-Treibstoffkosten für das Quartal werden voraussichtlich um ein bis drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Die Delta-Piloten haben im vergangenen Monat einen neuen Vertrag ratifiziert, der kumulative Gehalts- und Leistungserhöhungen in Höhe von über sieben Milliarden US-Dollar (rund 6,36 Milliarden Euro) über einen Zeitraum von vier Jahren vorsieht. Allgemein wird erwartet, dass dieser als Maßstab für Vertragsverhandlungen mit konkurrierenden Fluggesellschaften dienen wird.