Air Astana setzt am Frankfurter Flughafen künftig auf den Catering-Anbieter Delight Air Catering. Fluggäste können sich an Bord von Air Astana auf ein kulinarisches Angebot mit Hähnchencurry an Jasminreis oder Ungarischem Gulasch mit Spätzle in der Economy Class freuen, teilte die Airline mit.