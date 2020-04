Deka Bank lehnt Carsten Spohrs Ambitionen auf Zweitjob bei Munich Re ab

Die geplante Berufung von Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den Aufsichtsrat des Rückversicherers Munich Re stößt auf Widerstand. Die Annahme eines Aufsichtsratsmandats sei unverantwortlich in einer Zeit, in der Lufthansa die volle Aufmerksamkeit Spohrs brauche, sagte Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment, einem der wichtigsten Investoren der Munich Re vor deren Hauptversammlung in dieser Woche.