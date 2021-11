Debatte über Flughafen Hahn als klimaneutralen Frachtflughafen

Über den Vorstoß der Freien Wähler, aus dem Hunsrück-Airport Hahn langfristig den "ersten klimaneutralen Frachtflughafen in Deutschland" zu machen, hat der rheinland-pfälzische Landtag am Donnerstag kontrovers diskutiert.

Ob die Landesregierung bei diesem Ziel helfen könne, müssten Gespräche mit dem Investor nach dem Insolvenzverfahren zeigen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag während der Aktuellen Debatte in Mainz. Klar sei: "Wir wollen, dass diese Region stark bleibt und stärker wird." Die Freien Wähler setzen in ihrem Konzept auf grünen Wasserstoff und grünes Kerosin.

"Die Idee hat Charme", sagte der CDU-Abgeordnete Helmut Martin. Dies sei aber ein langer, schwieriger Weg, der auch Zwischenschritte brauche. Die politische Federführung über die Zukunft des Hahn dürfe "einer Landesregierung, die bei wirtschaftlichen Infrastruktur-Projekten immer wieder versagt", nicht allein überlassen werden; die Kommunen müssten mit einbezogen werden, sagte Martin und appellierte an die Freien Wähler, "gemeinsam wachsam zu sein".

FDP will Flugbetrieb unbedingt aufrecht halten

"Die Zeiten, in denen man dachte, der Hunsrück ist strukturschwach und hat nur Perspektiven, indem man einen Regionalflughafen ansiedelt, sind vorbei", betonte die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Jutta Blatzheim-Roegler. Sie sprach sich für eine Reaktivierung der Hunsrückbahn aus. "Das wollen die Kommunen vor Ort auch." Zudem müsse die Wirtschaft in Richtung "flugunabhängiges Gewerbe" weiter entwickelt werden.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Weber, sprach sich dagegen dafür aus, "alles dran zu setzen, damit der Flughafen in Betrieb bleibt".

Jan Bollinger von der AfD-Fraktion kritisierte, das Konzept der Freien Wähler schaffe in den nächsten 20 Jahren keine nennenswerten Arbeitsplätze. Er warf der Landesregierung vor, keine Vorkehrungen für die Insolvenz des Flughafens getroffen zu haben.