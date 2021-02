De Havilland legt Dash-8-Produktion auf Eis

Der Flugzeughersteller De Havilland Aircraft of Canada hat angekündigt, die Produktion der Dash 8-Flugzeugfamilie aufgrund ausbleibender Aufträge zu unterbrechen. Gleichzeitig soll die Produktion an einen neuen Standort verlegt werden. Sollte die Nachfrage wieder anziehen, will der Hersteller wieder mit der Produktion beginnen.