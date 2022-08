Ab dieser Woche bietet DB Schenker Charterfrachtflüge von Europa nach Südamerika an, wie das Unternehmen mitteilt. Eine Boeing 767 startet dafür jeden Sonntagabend in Amsterdam, macht montags einen Zwischenstopp in New York und Miami und fliegt am selben Tag weiter nach Viracopos bei São Paulo. Von dort gibt es Direktanschlüsse nach Buenos Aires und Santiago de Chile.