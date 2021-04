Dax-Konzerne wollen in Zukunft Geschäftsreisen deutlich reduzieren. Das ist das Ergebnis einer "Handelsblatt"-Umfrage. So will der Pharma-Riese Bayer künftig Geschäftsreisen auf die Hälfte reduzieren. Rund ein Drittel weniger Geschäftsreisen planen Siemens und Deutsche Wohnen.