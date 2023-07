Datenschutzgruppe kritisiert Ryanair für den Einsatz von Gesichtserkennung

Die Gruppe für digitale Rechte "NOYB" hat am Donnerstag Klage gegen Ryanair eingereicht. Sie wirft der Fluggesellschaft vor, die Rechte ihrer Kunden auf Privatsphäre zu verletzen, indem sie Gesichtserkennung einsetzt, um deren Identität bei Buchungen über Online-Reisebüros zu überprüfen.

"NOYB", angeführt vom österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems, reichte die Beschwerde bei der spanischen Datenschutzbehörde im Namen eines Beschwerdeführers ein, der einen Ryanair-Flug über das in Spanien ansässige Online-Reisebüro "eDreams Odigeo" gebucht hatte.

Ryanair erklärte auf ihrer Website, dass sie die Identität der Passagiere bei Buchungen über Reisebüros überprüfen muss, da diese Ryanair häufig nicht die Kontakt- und Zahlungsdaten der Kunden übermitteln.

""Ryanair unterhält keine Geschäftsbeziehungen zu OTAs (Online Reisebüros) und diese sind auch nicht berechtigt, unsere Flüge zu verkaufen. OTAs schöpfen das Ryanair-Inventar ab und verkaufen in vielen Fällen unsere Flüge und Zusatzleistungen mit versteckten Aufschlägen und geben falsche Kundenkontaktdaten oder Zahlungsdaten an", so ein Sprecher der Ryanair-Gruppe in einer Stellungnahme.

Weiter heisst es: "Aus diesem Grund und zum Schutz unserer Kunden müssen alle, die über eine OTA buchen, einen einfachen Kundenverifizierungsprozess durchlaufen und können sich für eine biometrische Verifizierung entscheiden oder alternativ ein digitales Verifizierungsformular ausfüllen. Damit soll sichergestellt werden, dass sie (als Passagiere) die erforderlichen Sicherheitserklärungen abgeben und direkt über alle für ihre Reise erforderlichen Sicherheits- und Regulierungsprotokolle informiert werden, wie es das Gesetz vorschreibt."

Die Passagiere können die Überprüfung per zudem auch Gesichtserkennung vermeiden, indem sie mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen erscheinen oder im Voraus ein Formular und ein Foto ihres Reisepasses oder Personalausweises einreichen, was laut Ryanair jedoch bis zu sieben Tage dauern kann.

Ein ähnliches Verfahren sei bei Buchungen über die Website oder die mobile App nicht erforderlich.

"Es gibt keinen vernünftigen Grund für Ryanair, dieses System einzuführen. Stattdessen scheint es, dass die Fluggesellschaft absichtlich das Recht ihrer Kunden auf Datenschutz verletzt, um sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber alternativen Buchungskanälen zu verschaffen", so "NOYB" in einer Erklärung.

"NOYB" hat im Rahmen der 2018 eingeführten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfolgreich Datenschutzklagen gegen einige der weltweit größten multinationalen Unternehmen in der Europäischen Union eingereicht.

"NOYB" argumentierte, dass die Überprüfungsverfahren von Ryanair nach der Datenschutz-Grundverordnung ungültig seien, da sie keine verständlichen Informationen über den Zweck des "aufdringlichen Prozesses" lieferten.