DAT startet Saarbrücken-Berlin-Strecke

Die dänsiche Danish Air Transport (DAT) hat Flüge zwischen dem Flughafen Saarbrücken und Berlin-Tegel aufgenommen. An Werktagen wird die Route dreimal täglich und an den Wochenenden zweimal am Tag bedient. Eingesetzt werden laut Mitteilung Maschinen vom Typ ATR 72-600. DAT hat die Strecke von Luxair übernommen, die die Strecke zum 31.12. aufgegeben hatte.