Aktuelle Streckenmeldungen DAT übernimmt Berlin-Flüge und Eurowings startet nach Lappland

Die dänische DAT hat nach dem Aus von Luxair die Strecke Saarbrücken-Berlin übernommen und Eurowings fliegt im Vollcharter nach Lappland. Das und mehr in unserer Übersicht zu den Streckenmeldungen der Woche.

Die Personen auf dem Foto sind Crew der DAT-Maschine, u.a. mit DAT-Airlinechef Jesper Rungholm (1.v.l.), Staatssekretär Jürgen Barke (3.v.l.) und Flughafenchef Thomas Schuck (2.v.r.). © Flughafen Saarbrücken

Streckenaufnahmen

Die dänsiche Danish Air Transport (DAT) hat Flüge zwischen dem Flughafen Saarbrücken und Berlin-Tegel aufgenommen. An Werktagen wird die Route dreimal täglich und an den Wochenenden zweimal am Tag bedient. Eingesetzt werden laut Mitteilung Maschinen vom Typ ATR 72-600. DAT hat die Strecke von Luxair übernommen, die die Strecke zum 31.12. aufgegeben hatte.

Der Gruppenflugspezialist Pro Sky bietet ab sofort Flüge vom Flughafen Köln/Bonn nach Lappland. Die Verbindung ins nordschwedische Arvidsjaur steht zweimal pro Woche auf dem Flugplan. Durchgeführt werden die Flüge von Eurowings.

Streckenankündigungen

Swiss wird ab dem 1. März von Zürich wieder ins japanische Osaka fliegen, berichtet das Portal "about Travel". Die Verbindung wird fünfmal pro Woche angeboten. Geflogen wird mit Maschinen des Typs Airbus A340.

Streckenanpassungen

Die Schweizer Lufthansa-Tochter wird im Sommer ihre tägliche Verbindung von Zürich nach Peking vom alten Beijing Capital Airport an den neuen Flughafen Daxing International Airport verlegen, berichtet "Aerotelegraph". Noch nicht entschieden sei, ob neben Swiss auch die anderen Lufthansa Airlines künftig den neuen Airport nutzen werden.

Swiss hat zudem angekündigt ihre A220-100 vermehrt nach Deutschland einzusetzen. Laut Mitteilung wird das Muster mit dem Flugplanwechsel bis zu viermal wöchentlich nach Nürnberg eingesetzt. Auch die zweimal pro Woche angebotene Sommerverbindung nach Sylt wird mit dem kleinsten Airbus-Muster geflogen.

