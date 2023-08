Dassault sieht positive Signale nach schwierigem Jahresbeginn

Dassault Aviation ist zuversichtlich, das Ziel von 35 ausgelieferten Falcon-Geschäftsflugzeugen 2023 zu erreichen. Der Auftragsbestand wird dieses Jahr jedoch wahrscheinlich nicht so stark wachsen wie 2022.

Die Privatfliegerei erlebte während der Corona-Pandemie einen Boom, da sich wohlhabende Reisende vor dem Corona-Virus schützen wollten, was den Herstellern von Geschäftsflugzeugen gute Zahlen bescherte.

Dassault konnte seinen Auftragsbestand im Jahr 2022 um 64 Falcon-Bestellungen erhöhen, 25,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Seitdem gab es Anzeichen für eine Stagnation des Marktes, aber es geht wieder aufwärts.

"Wir haben Ende letzten Jahres eine kleine Verlangsamung bemerkt, die sich in diesem Jahr noch fortsetzt, da die erste Jahreshälfte für uns nicht so gut war", sagte Carlos Brana, Vizepräsident für Zivilflugzeuge bei Dassault, auf der Luftfahrtmesse "LABACE" in Sao Paulo gegenüber Reuters.

"Aber jetzt beobachten wir leichte Turbulenzen – im positiven Sinne – im Vergleich zu dem, was wir in den ersten Monaten gesehen haben", sagte er.

"Ich sage nicht, dass wir die gleichen Zahlen wie letztes Jahr haben werden. Das wäre sehr optimistisch, aber wir sehen, dass der Markt zurückkommt. Langsam, aber er kommt zurück."

Zu den neuesten Entwicklungen des Unternehmens zählen die Falcon 6X, die in den nächsten Wochen zertifiziert werden soll, und die 10X, ein "Game Changer", dessen Zertifizierung für 2025 erwartet wird.

Brana verwies auf eine Welle neuer Kunden auf dem Markt für Geschäftsflugzeuge infolge der Pandemie und sagte, dass etwa 20 Prozent der Falcon-Käufer im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Privatflugzeug gekauft hätten.

Dassault hat im Jahr 2022 insgesamt 32 Falcon-Flugzeuge ausgeliefert und strebt für dieses Jahr 35 an, da das Unternehmen daran arbeitet, die Probleme in der Lieferkette zu überwinden, die den Sektor in den letzten Jahren beeinträchtigt haben.

"Wir tun unser Bestes, um die Einschränkungen in der Lieferkette zu überwinden", sagte Brana. "Wir streben immer noch die 35 an."