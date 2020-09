Reiserückkehrer haben kaum noch Einfluss auf Corona-Infektionsgeschehen

Der jeweils dienstags erscheinende PDF-Situationsbericht zu Sars-Cov-2 und Reiserückkehrern des Robert-Koch-Instituts zeigt eine erfreuliche Entwicklung. Bezogen auf das Gesamtinfektionsgeschehen in Deutschland sinkt der Anteil der positiv getesteten Reiserückkehrer weiter.

Ließen sich zu Hochzeiten über ein Drittel der Neuinfektionen in Deutschland auf Reiserückkehrer zurückführen, waren es in der Kalenderwoche 39 nur noch neun Prozent. Obwohl das Infektionsgeschehen in Deutschland derzeit allgemein steigt, sanken dabei auch die absoluten Werte. Von 6120 positiven Fällen mit wahrscheinlich bekanntem Herkunftsland waren nur noch 954 Fälle einer Infektion im Ausland zuzuordnen. In der Vorwoche waren es noch 1540 von 7479 Fällen.

Auffällige Häufungen der Fallzahlen gibt es nun eigentlich nur noch von Nachbarländern wie Österreich (50), Tschechien (79) und die Niederlande (85). Die Niederlande sind allerdings das einzige von 16 genannten Ländern, bei denen deutlich mehr Fälle aufgetreten sind. Das Land ist erst seit wenigen Wochen Risikogebiet.

Reiserückkehrer-Situation hat sich deutlich verbessert

Allgemein liegen die Werte damit weit von den Höchstwerten während der Sommerreisezeit. Zu beachten ist, dass die kostenlosen Tests seit dem 15. September nur noch für Risikoländer gelten. Insofern sind die Werte der Niederlande etwa damit zu erklären. Der Negativtrend war allerdings schon einige Wochen vor Erklärung als Risikoland erkennbar. Tschechien wurde gegen Ende der KW 39 zum Risikoland erklärt.

Im Unterschied zu den Vorwochen nennt das Robert Koch Institut keine statistischen Auffälligkeiten der Typen der Reisenden mehr. Zuvor waren es zum einen recht junge Reisende, die Sars-Cov-2 nach Deutschland brachten und zum anderen Familienbesuche der Verwandtschaft im Ausland.

Von den weiter entfernten Zielen ist noch die Türkei mit 123 Fällen erwähnenswert. Interessant wird, ob die bald einsetzenden Herbstferien wieder zu erhöhten Fallzahlen führen. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings gering, denn ab dem 15. Oktober sollen neue (Quarantäne-)Regelungen gelten. Die kostenlosen Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten wird es dann nicht mehr geben. Ein neues Ampelsystem soll zudem international eine bessere Orientierung bringen.

Das in Verbindung mit den niedrigeren Reisezahlen geplante Zurückfahren der Testinfrastruktur wird in der Branche weiterhin kritisch gesehen. Für Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des BDL ist "die Verschärfung der pauschalen Quarantänebestimmungen [...] völlig kontraproduktiv". Die Branche spricht von einem "erneuten Lock-Down" für die Reiseindustrie.

"Die mit viel Aufwand aufgebauten und gut funktionierenden Testmöglichkeiten werden nun durch Quarantänebestimmungen ersetzt, die sich von den Behörden überhaupt nicht überprüfen lassen und die auch nicht das Einschlepprisiko minimieren können", so von Randow.

Das RKI hält dagegen, dass es immer noch einen Rückstau bei der Abarbeitung der Tests gibt. Unter anderem auch, weil die Testreagenzien ausgehen. Diese lassen sich aufgrund der kurzen Haltbarkeit allerdings nicht langfristig als Reserve lagern. Die Testkapazitäten an sich seien hoch genug.

Branche fordert detailliertere Betrachtung

Der BDL fordert zudem, dass die Positivenrate der Tests mit in die Risikobewertung eingeführt wird. Anders als die Betrachtung der Infektionszahlen betrachtet die Quote auch die Relation der Fälle zur Gesamtzahl an geteststen Reiserückkehrern. Damit ist die Positivenrate ein wichtiger Indikator zur Betrachtung des Infektionsgeschehens in einem Land.

Nach Informationen des BDL unterscheiden sich die Positivenraten am Einreiseort teils sehr deutlich. Dazu verwendet der BDL Zahlen des der Centogene-Testcenter in Frankfurt und Hamburg.

Zwischen dem 15. und 22. September zeigten Sonnendestinationen wie Griechenland, Italien, Spanien und Portugal demnach eine Positivenquote zwischen 0,23 und 0,43 Prozent. Das ist weniger als die Positivenquote in Deutschland, wo sie in der Kalenderwoche 38 bei 1,19 Prozent lag. Der Wert wird vom RKI jeweils am Mittwoch in den PDF-Situationsberichten veröffentlicht.

Deutlich höher sind die Quoten bei Reiserückkehrern aus dem Balkan. Beim Kosovo sind es über fünf Prozent. Bosnien-Herzegowina liegt bei den Flughafen-Abstrichzentren von Centogene bei 2,89 Prozent. Dieser erhebliche Unterschied zeigt sich bei der reinen Betrachtung von Infektionsfallzahlen nicht.