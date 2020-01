Ausblick Das bewegt die Luftfahrtbranche im neuen Jahr

In München endet eine Ära, in Frankfurt entscheidet sich Condor-Zukunft und in Berlin soll der BER tatsächlich eröffnen. n dieser Stelle geben wir einen Überblick, was die Luftfahrtbranche 2020 bewegen wird.

Die Themen des Luftfahrtjahrs 2020 im Überblick. © airliners.de

Flughäfen

BER soll am Halloween eröffnen

Am 31. Oktober 2020 soll der BER nach neun Jahren Verspätung ans Netz gehen. Zuvor müssen allerdings noch tausende Mängel beseitigt und der Probebetrieb mit hunderten Probanden simuliert werden.

Bekannt ist, dass der Umzug in drei Phasen stattfinden soll. Easyjet als größte Airline in Berlin wird dabei zuerst umziehen. Anschließend folgen alle Airlines, die Berlin mit Widebody-Jets anfliegen, wie Scoot oder Qatar Airways. Zuletzt kommen die die großen Legacy-Carrier, wir die Fluggesellschaften der Lufthansa Gruppe von Tegel an den BER. Der reguläre Flugbetrieb am Berliner Cityairport endet am 8. November – rund 72 Jahre nachdem ein erstes Flugzeug am Flughafen Tegel gelandet ist.

Führungswechsel in München und Dortmund

Der zweitgrößte deutsche Airport bekommt zum 1. Januar einen neuen Chef. Jost Lammers übernimmt den Job von Michael Kerkloh, der sich nach 17 Jahren am Münchner Flughafen in den Ruhestand verabschiedet. In seine Amtszeit fallen unter anderem im Jahr 2003 die Eröffnung des zusammen mit Lufthansa betriebenen Terminals 2 sowie die Inbetriebnahme des Satellitengebäudes 2016. Den Bau seines Herzensprojektes, der dritten Startbahn, konnte Kerkloh nicht verwirklichen. Nachfolger Lammers kündigte bereits an, sich weiter für den Bau der Piste einsetzen zu wollen.

Neben München wird es 2020 einen weiteren Führungswechsel an einem deutschen Airport geben. In Dortmund wird Flughafenchef Udo Mager zum 30. Juni seinen Platz aus gesundheitlichen Gründen räumen. Mager wird damit drei Jahre vor dem eigentlichen Vertragsende in den Ruhestand gehen. Über die Nachfolge werde allerdings nicht vor März entschieden, teilte der Airport auf Anfrage mit.

Industrie

Boeing-737-Max-Drama geht weiter

Das Desaster um die Boeing 737 Max wird das Luftfahrtjahr 2020 prägen. Hersteller Boeing wird ab Januar die Produktion der Maschine aussetzen. Der weltgrößte Flugzeughersteller hofft jedoch auf eine schnelle Widerzulassung durch die US-Luftfahrtbehörde FAA, ob diese wie gehofft im Frühjahr erteilt werden wird, bleibt abzuwarten.

Auch die Airlines müssen nachdem weltweit weiter anhaltenden Flugverbot von Boeings Brot-und-Butter-Flugzeug umplanen. In Deutschland sind Tuifly und Sunexpress betroffen, die bereits seit letztem Sommer mit der Einflottung der Max geplant hatten.

Fluggesellschaften

Ryanair schließt Basen

Besonders hart trifft die 737-Max-Problematik Billigflieger Ryanair. Die Iren haben insgesamt 135 Maschinen des Typs bestellt und mussten aufgrund der fehlenden Max-Jets ihre Wachstumsprognosen für 2020 nach unten korrigieren. Damit begründet der Billigflieger auch die Schließungen ihrer deutschen Basen in Hamburg und Nürnberg. Die Basis in der Hansestadt machen die Iren zum 8. Januar dicht.

In der Frankenmetropole bleiben die Iren auch noch der Schließung ihrer Basis zum Sommerflugplan 2020. Allerdings bietet Ryanair künftig nur noch rund ein Drittel ihres bisherigen Angebots. LSA: 52917

Condor-Zukunft entscheidet sich im Ende März

Nach der Herauslösung aus dem insolventen Thomas-Cook-Konzern muss und will das Condor-Management um Ralf Teckentrup zum 31. März einen Investor für den präsentieren. Denn mit dem Start in den April muss die Airline den 380 Millionen schweren Überbrückungskredit der Bundesregierung samt Zinsen zurückzahlen. Sollte bis dahin kein Investor gefunden worden sein, würde ein reguläres Insolvenzverfahren eingeleitet werden und der Bundeskredit müsste aus der Insolvenzmasse zurückgezahlt werden.

Laut verschiedenen Medienberichten sollen mindestens drei verschiedene Investorengruppen erste unverbindliche Angebote für Condor vorgelegt haben. Damit wird ein Überleben der Airline wahrscheinlicher. Dass die Lufthansa unter den Bietern für ihre ehemalige Tochter sein könnte, gilt hingegen als unwahrscheinlich. Ein Ein stieg des Kranich-Konzerns könnte ein Fall für das Kartellamt werden.

Eurowings gibt Langstreckenverantwortung ab

Zudem muss die Lufthansa Gruppe ihren Konsoldierungskurs bei ihrer Billigtochter Eurowings auch 2020 fortsetzen. Nachdem die kommerzielle Verantwortung der Langstreckenbasen in Frankfurt und München bereits in die Hände der Lufthansa übergegangen ist, übernimmt die Lufthansa auch zum 1. Januar die Verantwortung der dritten Basis in Düsseldorf. Eurowings kann sich damit komplett auf das Point-to-point-Geschäft in Europa konzentrieren.

Tuifly geht auf die Langstrecke

Während Condor ums Überleben kämpft steigt mit Tuifly Deutschland eine weitere Fluggesellschaft ins Langstreckengeschäft ein. Ab Oktober 2020 werden zwei Boeing 787 für den Touristikkonzern unterwegs sein. Unklar ist allerdings noch welche Strecken bedient werden sollen. Tuifly-Chef Lackmann will Anfang des Jahres ein Update zu Abflughäfen und Zielgebieten der beiden Widebodies liefern.

Corendon Airlines eröffnet weitere Basis

Mit Correndon baut eine Airline ihr Angebot ab Deutschland weiter aus. Der Flughafen Hannover wird ab dem 27. Juni zur vierten Basis des türkischen Ferienfliegers in Deutschland. Größte Basis der Airline bleibt auch 2020 Nürnberg. Am Airport stationiert die Airline im Sommer eine weitere Maschine

Neue deutsche Airline startet im Norden

Im Sommer startet eine neue Airline in Deutschland. Der Flughafen Lübeck hat eine Maschine vom Typ ATR 72 gekauft und will damit innerdeutsche Business-Routen aufnehmen. Welche konkreten Routen die Marke Lübeck Air bedienen wird, verriet der Flughafenchef und künftige Airline-Chef bislang nicht.

Politik

Luftverkehrsteuer wird erhöht

Die Preise für Flugtickets in Deutschland steigen 1. April. Im Rahmen des Klimapakets hatte die Bundesregierung im. Herbst eine Erhöhung der Luftverkehrssteuer beschlossen. Flüge im Inland und innerhalb EU-Staaten steigen um mehr als fünf Euro auf 13,03 Euro pro Ticket. Strecken bis 6000 Kilometer werden um knapp zehn Euro erhöht und kosten künftig 33,01 Euro. Bei Flügen mit einer noch höheren Distanz werden ab April 59,43 Euro fällig, etwa 18 Euro mehr als bislang.

Die Bundesregierung rechnet mit zusätzlichen Einnahmen von fast zwei Milliarden Euro. Offen ist weiter wofür die zusätzlichen Einnahmen verwendet werden sollen. Die Branche fordert eine eins-zu-eins-Übertragung in die Forschung, beispielsweise in die Entwicklung regenerativer Treibstoffe.

Brexit kommt Ende Januar

Auch der Brexit wird die Luftverkehrsbranche 2020 wieder beschäftigen, vielleicht mehr als je zuvor. Denn nach seiner Wiederwahl im Dezember kündigte Premierminister Boris Johnson an, dass er Großbritannien zum 31. Januar 2020 aus der EU führen werde. Damit beginnt auch die Uhr für die bislang ausgehandelten Übergangsregelungen im Luftverkehr zwischen dem Vereinigten Königreich und der europäischen Union zu ticken.

Großbritannien wird nachdem Brexit zum Drittstaates und ist nicht mehr EASA-Mitglied. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass die bestehenden Sicherheitszertifikate für die ersten neun Monate nach dem Brexit weiter gelten – also bis 31. Oktober. Zudem gewährt die EU einen Übergangszeitraum von sieben Monaten für das Thema Open Sky innerhalb der EU. Dieser endet am 31. August und sieht vor, dass Airlines, die in der EU registriert sein wollen, sich mehrheitlich unter der Kontrolle von Eigentümern aus dem europäischen Wirtschaftsraum befinden müssen.

Spätestens ein Jahr nachdem Brexit als am 31.01. Januar 2021 soll es ein bilaterales Luftverkehrsabkommens zwischen der EU und Großbritannien geben. Darin will die EU britische Airlines die erste bis vierte Freiheit gewähren, allerdings nur, wenn auch Großbritannien diese Rechte für EU-Airlines einräumt. Dieses muss noch ausgehandelt werden.