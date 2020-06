"Was auf dem Tisch kommt, wird auch gegessen" ist ein klassisches Gebot am Familientisch, das Rolf Breitenstein in seinem Buch als "Das Kartoffeltheorem" zum Aufhänger nimmt. Auf den Luftverkehr übertragen: Wenn die Flugpläne erst einmal veröffentlicht sind, dann wird die damit verbundene Sitzkapazität auch verkauft – egal zu welchem Preis. Der Teil 2 der airliners.de Themenwoche "Corona & Pricing".

Anwendung auf Ticketpreise

Der Zusammenhang zwischen Überkapazitäten im Sitzplatzangebot und den allseits beklagten Dumpingpreisen für Flugtickets wurde bereits in mehreren Artikel des Verfassers erläutert, vor rund einem Jahr unter dem Titel Luftverkehr im Spannungsfeld zwischen öffentlichen Interessen und Markt (s.u.).

Lesen Sie auch: Luftverkehr im Spannungsfeld zwischen politischen Interessen und Markt Aviation Management

Für den Luftverkehr stellt das Kartoffeltheorem die "ordnende Hand des Marktes“, wie der Urvater der Marktwirtschaft, Adam Smith, es dereinst nannte, zu Recht in Frage. Warum?

1. Airlines brauchen Wachstum

In der volkswirtschaftlichen Markt-, Wettbewerbs- und Preistheorie gehört zu den grundlegenden Theoremen, dass Anbieter Produkte nachhaltig nur dann produzieren können, wenn ihre Stückkosten einschließlich der anteilig zu deckenden administrativen und sonstigen Gemeinkosten niedriger sind als der am Markt realisierbare Preis. Ansonsten wird das eingesetzte Kapital über lang oder kurz aufgezehrt und es droht der Bankrott.

Des Weiteren gilt, dass je höher die Ausbringungsmenge desto stärker sinken in Abhängigkeit der anteiligen Fixkosten die Stück(voll)kosten und damit die sogenannte langfristige Preisuntergrenze.

Gestamtkosten vs. Stückkosten. Foto: © Brützel

Kurzfristig sind Anbieter auch bereit, Produkte zu einem geringeren Preis anzubieten, solange dieser die variablen Stückkosten (Grenzkosten) übersteigt und damit sogenannte Deckungsbeiträge zu den unveränderten Fixkosten erwirtschaftet und deshalb zur Gewinnsteigerung beziehungsweise Verlustminderung beiträgt.

Diese simplen und sehr einsichtigen Zusammenhänge gelten grundsätzlich auch für die Luftverkehrsmärkte. Die Erzielung sogenannter Stückkostendegressionseffekte ist auch hier ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Treiber des Glaubens an das Wachstum zur Sicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Kurzum: Airlines wollen wachsen und nicht schrumpfen, um im Wettbewerb zu bestehen.

2. Ein Passagier mehr verursacht geringe Zusatzkosten

In den meisten Fertigungsindustrien und Serviceindustrien entspricht ein Stück Produkt einer Produktionseinheit. Damit haben Stückerlöse und Stückkosten dieselbe Bezugsgröße.

Airlines hingegen verkaufen Tickets (Produkt = 1 Sitzplatz), während sie Flüge produzieren (Produktion = viele Sitzplätze). Da der überwiegende Teil der variablen Kosten durch die Produktionseinheit (Flug) entstehen, sind sie bezüglich der Produkteinheit (Einzelplatz) weitestgehend Fixkosten. In Abhängigkeit einzelner Zusatzpassagiere und damit erlösabhängig fallen mit Ausnahme geringer zusätzlicher Kerosinverbräuche durch das Mehrgewicht und Materialverbräuchen für den Bordservice Zusatzkosten allein für umsatz- und passagierabhängige Steuern (Umsatzsteuer, Passagiersteuern) und passagierabhängige Landeentgelte und Sicherheitsgebühren an.

Über den Autor Prof. Dr. Christoph Brützel ist bereits seit über 30 Jahren im Luftverkehrsbereich tätig - zunächst bei Lufthansa, LTU und A.T. Kearney - aktuell als selbständiger Berater und Professor für Aviation Management an der IUBH International University – Campus Studies in Bad Honnef. In der airliners.de-Serie Aviation Management widmet er sich den aktuellen Herausforderungen im Luftverkehrsmanagement. Kontakt: aviationmanagement@airliners.de

Zwar ist der entsprechende Anteil variabler Kosten bei Inlandsflügen durch Erhebung von Umsatzsteuern, Passagiersteuern und Sicherheitsgebühren durchaus erheblich (vgl. Kostenvergleich ICE/A320 - Bahn produziert billiger als jede Airline) je weiter die Strecke, desto geringer aber dieser Kostenanteil an den Gesamtkosten eines Fluges und an den vollständigen variablen Kosten (vgl. Was kostet eigentlich ein Flug?). Die Preise für einen Sitzplatz in demselben Flug stellen die Fluggesellschaften in Abhängigkeit des Buchungszeitpunktes, der Serviceklasse und der Buchungsbedingungen (Inklusivleistungen, Umbuchbarkeit, …) im Rahmen ihres Yield Managements (vgl. Yield Management and Pricing) höchst unterschiedlich, um die Auslastung zu maximieren. Wenn der Passagier, der den letzten Platz füllt, nur wenig mehr zahlt als die passagierabhängigen Kosten, oder gar mit der Flugbuchung gar weniger als diese, hoffentlich aber durch Kauf von Zusatzleistungen am Ende doch mehr Kosten deckt, als er persönlich verursacht, erhöht dies den Gewinn gegenüber einem leeren Sitzplatz.

Damit erklären sich die extrem billigen Flugpreise, die immer wieder auf die Missbilligung von Umweltschützern stoßen und Erstaunen bei Menschen mit einem gesunden Verständnis für ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis hervorrufen. Demnach gilt: Wenn der Flug stattfindet, macht es wirtschaftlich Sinn, die letzten Plätze zu verschleudern, bevor sie leer bleiben.

3. Preiselastizität der Gesamtnachfrage und Kundenloyalität gering

Unter Preiselastizität der Nachfrage verstehen Volkswirtschaft das Verhältnis zwischen einer Preisänderung (1 Prozent höher oder tiefer) und dem damit bewirkten Mengeneffekt bei den Nachfragern (Mengeneffekt mehr als 1 Prozent → elastisch; Mengeneffekt geringer als 1 Prozent → unelastisch). Ist die Nachfrage elastisch, so führt eine Preissenkung zu höherem Gesamtumsatz, eine Preissteigerung hingegen zu einem geringeren Gesamtumsatz. Ist die Nachfrage unelastisch, so gilt umgekehrt: Der Gesamtumsatz sinkt bei Preisnachlässen, er steigt bei Erhöhung des Preisniveaus.

Die Gesamtnachfrage nach Tickets, insbesondere für Geschäftsreisen, ist unelastisch. Das ist eine gute Nachricht für die Anbieter, also die Airlines, wenn sie Monopolisten sind und somit das Angebot autark optimieren können. Dies aber ist die Ausnahme. Praktisch besteht im Luftverkehr nahezu überall Wettbewerb zwischen Airlines und im Kurzstreckenbereich zusätzlich zwischen Airlines und anderen Verkehrsträgern. Hinzu kommt, dass die Kundenloyalität gering ist, das heißt: insbesondere Privatreisende kaufen ihre Tickets bei der Airline, die ihnen tatsächlich oder vermeintlich die günstigsten Preise bietet.

Wann immer die Gesamtkapazität zu hoch ist, um sie zu auskömmlichen Preisen kostendeckend auszulasten, entsteht spieltheoretisch ein Entscheidungsdilemma, in dem jede einzelne Airline ihren Marktanteil und damit Sitzladefaktor zu erhöhen sucht, indem sie die Preise der Wettbewerber unterbietet. Hierdurch aber entsteht eine Preisspirale nach unten, die erst dann zu einer Erhöhung der Gesamtnachfragemenge führt, wenn die Preise so niedrig sind, dass

sich der Flug als wirtschaftlich sinnvolle Alternative zu Auto, Bus oder Bahn anbietet – praktisch beschränkt sich diese Alternative auf Kurzstrecken

Privatreisende sich zusätzliche Besuchs- Städte- oder Urlaubsreisen gönnen oder ihre Reiseziele anpassen, also z.B. statt mit dem Auto ein nähergelegenes Urlaubsziel anzusteuern eine Flugreise zu einem entfernteren Ziel buchen.

Mit anderen Worten: Überkapazitäten im Markt führen systematisch zu Dumpingpreisen.

4. Deregulierung und Wettbewerb bedingen systematisch Überkapazitäten

In dem legendären Chicagoer Abkommen der ICAO als Unterorganisation der Vereinten Nationen wird die gemeinschaftliche Entwicklung eines weltweiten Luftverkehrsverbundes als Rückgrat der Völkerverständigung, der globalen Mobilität und des internationalen Handels propagiert (vgl. Ist Luftverkehr öffentliche Aufgabe oder Markt und Wettbewerb?). Auf dieser Grundlage wurden im Rahmen von bilateralen Verkehrsabkommen zwischen den beteiligten Staaten die angebotenen Kapazitäten im Sinne einer gemeinwohloptimierenden öffentlichen Dienstleistung koordiniert und zugeteilt. Die Flugtarife wurden, wie es bei öffentlichen Leistungen üblich ist, kostenbasiert kalkuliert und verbindlich vorgegeben.

Durch die Aufhebung der Verkehrsrechtskontingentierung in Europa und den USA und die weltweit mehrheitliche Aufgabe der Preisbindung und Einräumung von Rechten für Umsteigeverkehre (sogenannte 6. Freiheit) wurde in den vergangenen 50 Jahren die Planung der Angebotskapazitäten und Preisgestaltung schrittweise dem Wettbewerb zwischen den Airlines überlassen. In diesem Wettbewerb geht es, wie in jedem Wettbewerb, um Wachstum und Marktanteile. Um solche zu gewinnen, planen Airlines das Wachstum ihrer Angebotskapazität systematisch höher als das erwartete Wachstum der Gesamtnachfrage, dies sehr zu Freude und mit aktiver Unterstützung der Flugzeughersteller, die nur so neue Flieger verkaufen können. Da dies wegen der unter 1. ausgeführten Zusammenhänge alle tun, ist am Ende immer zu viel Kapazität auf dem Markt (Kartoffeln auf dem Tisch).