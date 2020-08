Das Homeoffice wird zum Klimakiller

Der CO2-Ausstoß von Flugzeugen ist durch Corona zurückgegangen. Dafür steigen nun die Emissionen durch Videokonferenzen deutlich an, berichtet der "Standard" und warnt: Bis 2025 könnte der Anteil der IT am CO2-Ausstoß auf acht Prozent steigen. Der Luftverkehr verursachte zuletzt rund zwei Prozent der globalen Emissionen.