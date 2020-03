Dänemark unterbindet Flugverkehr aus Corona-Zentren

Flugzeuge aus besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen dürfen bis auf Weiteres nicht mehr in Dänemark landen. Der Flugverkehr aus den sogenannten "roten Zonen" - dazu zählen der Iran, weite Teile Norditaliens sowie Gebiete in Österreich, China und Südkorea - werde eingestellt, hieß es in Kopenhagen.