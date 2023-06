Kurzmeldung Cyprus Airways will auf A220 umsatteln

Cyprus Airways will ihre Flotte mit der Unterstützung vom Leasinggeber Air Lease Corporation (ALC) vom Airbus A320 auf die modernere und kleinere A220 umstellen. Dies gab ALC auf der Paris Air Show in Le Bourget bekannt. Cyprus Airways will insgesamt zehn weitere A220-300 erhalten, vier davon geleast und sechs gekauft.